Gençlik ve Spor Bakanlığı afetten etkilenen gençler için harekete geçti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı'na 70 milyon lira proje desteği sağlayacaklarını bildirdi.

AFAD, Bingöl'de beklenen 7 büyüklüğündeki deprem için tatbikat başlattı

AFAD, Bingöl'de beklenen 7 büyüklüğündeki deprem için tatbikat başlattı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı'na 70 milyon lira proje desteği sağlayacaklarını duyurdu.

Bu destek programı ile afetten etkilenen gençlerin hayatlarını yeniden kurmaları ve geleceğe umutla bakmaları hedefleniyor.