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Gençlik ve Spor Bakanlığı afetten etkilenen gençler için harekete geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı afetten etkilenen gençler için harekete geçti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı'na 70 milyon lira proje desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı'na 70 milyon lira proje desteği sağlayacaklarını duyurdu.

Bu destek programı ile afetten etkilenen gençlerin hayatlarını yeniden kurmaları ve geleceğe umutla bakmaları hedefleniyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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