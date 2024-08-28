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Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem!

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Akdeniz&#039;de 5,2 büyüklüğünde deprem!

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Girit Adası açıklarında 5,2 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi, depremin yerin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Akdeniz beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Son olarak Girit Adası açıklarında 5,2 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi, 19.29'da meydana gelen sarsıntının derinliği 11.3 olarak kayıt düştü. Deprem bilim insanlarının sıklıkla uyardığı Helen Yayı aksında gerçekleştiği belirtildi.

Girit Adası'nda korkutan deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi - 1. Resim

YÜZ YILDA BİR!

Yaklaşık 100 yılda bir deprem ürettiği belirtilen Helen Yayı, ülkemizde Kahramanmaraş depremi sonrası yeniden konuşulmaya başlamıştı.

Büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip fayın kırılması halinde ülkemizi, Yunanistan'ı ve Güney Akdeniz'i etkilemesi bekleniyor.

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