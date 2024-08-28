Özgür Özel TRT'yi hedef aldı: Onlara bir sürprizim var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TRT'ye yönelik sert açıklamalarda bulundu. Manşet önerisiyle dikkat çeken Özel, "TRT’ye bir sürprizimiz daha olacak. Biz geliyoruz. Hazır olsunlar. Seçimlerin ertesi günü göreceğim bakalım. Haberleri nasıl verecekler?" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, Balıkesir’de Gömeç Belediye Başkanlığı’nı ziyaret ederek vatandaşlara hitap etti.

TRT'ye manşet önermesi ile gündem olan Özel, açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"TRT'YE BİR SÜRPRİZİM VAR"

"TRT’ye bir sürprizimiz daha olacak. Şöyle söyleyeyim, 31 Mart gecesi dediler ki TRT’ye bir sürpriziniz vardı. Hadi açıkla. Dedim, birazdan basın toplantısında açıklayacağım. Dedim ki biz mitingi yaptık, vermediniz.

Açıklama yaptık, vermediniz. 105 yerde otobüs üstünde, yağmurda, çamurda, karda, doluda, güneşte konuştum, vermediniz. Bizi kötü bir şey varsa verip, AK Parti’yi 2 bin dakika ve bizi de 2 dakika verdiler. Demiştim ki TRT’ye bir sürprizim var. Şimdi dedim sürprizimi açıklıyorum. Nedir o?

"AL SANA SÜRPRİZ"

47 yıl sonra TRT ekranlarına bakın. CHP Türkiye’nin birinci partisi. Al sana sürpriz. Sürprizi bozmak istemem ama yine de bir müjde vereyim. Gelecek genel seçimler akşamı saat yine 19.30-20.00 bilemediniz 21.00’de yine ekranlardayım.

TRT’ye daha büyük bir sürprizimiz var. Onu göstereceğiz. CHP, iktidar partisi. Şimdi bu TRT hepimizden kesilen vergilerle çalışıyor. Sağ olsun kameramanı, muhabiri, emekçisinde bir sıkıntı yok. Ama başındakiler iktidarın askeri olmuşlar. Bu TRT aslında bundan iyi fırsat mı olur?

TRT'YE MANŞET ÖNERDİ

Şöyle bir haber yapsa ya bu akşam. ‘Ana muhalefet lideri Özgür Özel’den iddialı çıkış. Yapılacak ilk seçimlerde iktidar olacaklarını ve bunun TRT ekranlarında yer alacağını söyledi.’

Vallahi bu haberi ıskalıyorsa TRT, hayatın en büyük gerçeğini ıskalıyor. Biz geliyoruz. Hazır olsunlar. Seçimlerin ertesi günü göreceğim bakalım. Haberleri nasıl verecekler? O zaman, işte o zaman böyle TRT’nin başında sadakatle orada kalan birisi değil liyakatle oraya gelen bir genel müdür olacak. Bunu da bir kenara yazalım."