CHP cezayı kesti! Tanju Özcan hakkında karar verildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediği sözler nedeniyle kınama cezası verdi. Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tüzüğümüzün 68/3-c maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına oy birliğiyle karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) bugün toplanarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediği ağır sözler dolayısıyla kınama cezası verilmesine karar verdi.

MYK istemiyle başlatılan disiplin sürecinin ardından savunması istenen Özcan toplantıya katılmadı ve savunmasını yazılı olarak YDK’ya iletti.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ

YDK Sekreteri Deniz Çakır, yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yüksek Disiplin Kurulumuz, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, 11.07.2024 Perşembe günü saat 17:58’de sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım nedeniyle Tüzüğümüzün 68/3-c maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına oy birliğiyle karar vermiştir.”

DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 17 Temmuz tarihli MYK toplantısına ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Bugün MYK toplantımızın gündem maddelerinden biri de buydu.

Tanju Özcan’ın MYK’nın oy birliği ile almış olduğu kararla; tüzüğümüzün 68/3-C maddesi uyarınca ‘kınama’ cezası ile cezalandırılmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

İHRACI BEKLENİYORDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetimi, Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerinden rahatsız olunduğunu bildirmişti.

Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in Özcan ile ilgili konunun yetkili kurullarda görüşüleceğini açıklamasının ardından yeniden partiden ihraç edilebileceği tartışmaları başlamıştı. Beklenen oldu ve MYK'da alınan kararla Özcan disipline sevk edildi.

ÖZCAN- KILIÇDAROĞLU GERİLİMİ!

Tanju Özcan, 11 Temmuz tarihinde Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdalısı olduğunu iddia eden bir açıklama yapmıştı. Özcan, "Şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor. 50 sadık vekil varmış! Ne demek sadık vekil?" diyerek Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler sarf etti.

Kılıçdaroğlu ise Özcan'a verdiği son cevabında, "Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum. Yazık sana, sana verdiğim emeklere" demişti. İkili arasında devam eden son polemiğin ardından Tanju Özcan disipline sevk edildi. Üçüncü kez partiden ihraç edilmesi ise an meselesi.

SADIK VEKİL İDDİASI NE OLUYOR?

Kılıçdaroğlu’nun gazeteci Vedat Yenerer'e yaptığı açıklamada, "En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiası konuşuluyor. Doğru mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu'nun, "Evet doğru" cevabını verdiği iddia edilmişti.

Vedat Yenerer'in yaptığı açıklamaların sonrasında Kılıçdaroğlu, "CHP’de en az 50 milletvekili bana sadık" diye bir açıklama yapmadığını belirtmişti.