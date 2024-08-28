Telegram CEO'su Pavel Durov, dört gün süren gözaltı sürecinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Durov'un ilk duruşma için mahkemeye çıkarılacağı açıklandı. Durov'un tekrar gözaltına alınıp alınmayacağına ise mahkeme karar verecek.

12 suç ihlali iddiasını içeren adli soruşturma kapsamında Paris dışındaki Le Bourget havaalanında gözaltına alınan ve dört gündür sorgulanan Telegram CEO'su Pavel Durov serbest bırakıldı.

Fransız savcılar Telegram CEO'su Pavel Durov'u, platformun yasa dışı faaliyetler için kullanıldığı iddiaları üzerine dört gün süren sorgulamanın ardından serbest bırakıldığını açıkladı.

İLK DURUŞMA İÇİN MAHKEMEYE ÇIKACAK

Paris savcılığından yapılan açıklamada, "Soruşturma hakimi Pavel Durov'un polis gözetimine son verdi ve ilk duruşma ve olası bir iddianame için mahkemeye çıkarılmasını sağlayacak" denildi.

Soruşturma hakiminin Pavel Durov’un “polis gözetimine son verdiği” ve tutuksuz yargılanacağı belirtildi.

TEKRAR GÖZALTINA ALINACAK MI?

Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov'un 8 Temmuz'da başlayan ilk gözaltı süresi sona erdi.

Mahkeme, Durov hakkında suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağına, gözaltında tutulup tutulmayacağına karar verecek.

NE OLDU?

Durov, geçen ay açılan ve 12 suç ihlali iddiasını içeren adli soruşturma kapsamında Paris dışındaki Le Bourget havaalanında gözaltına alınmıştı.

Fransız vatandaşı olan Durov hakkındaki diğer iddialar arasında, platformunun çocuklara yönelik cinsel istismar malzemesi ve uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığı, dolandırıcılık ve organize suç işlemlerine yataklık ettiği ve Telegram'ın yasaların gerektirdiği durumlarda soruşturmacılarla bilgi veya belge paylaşmayı reddettiği yer alıyor.

DUROV'A YÖNELİK SUÇLAMALAR

Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, Durov hakkındaki suçlamalar arasında, yasa dışı işlemler, çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi suçlar olduğunu belirtti.​​​​​​​

Beccuau, Durov'un, Organize Suçlarla Mücadele memurları tarafından yapılan ön soruşturmanın ardından 8 Temmuz'da açılan "X" soruşturmasının bir parçası olarak gözaltına alındığını söyledi. Polis tarafından sorgusu süren Durov hakkında 12 ayrı suçla ilgili araştırma yapıldığı belirtildi.

PAVEL DUROV KİMDİR?

Rusya'nın popüler sosyal medya sitesi VK'nin de kurucusu olan Durov, 2014'te Rusya'yı terk etmişti. Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip Durov'un servetinin yaklaşık 15 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyon kişiye ulaşmıştı.