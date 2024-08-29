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AFAD, Bingöl'de beklenen 7 büyüklüğündeki deprem için tatbikat başlattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
AFAD, Bingöl&#039;de beklenen 7 büyüklüğündeki deprem için tatbikat başlattı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un dışında 7 büyüklüğünde deprem beklenen illerden biri de Bingöl. AFAD, deprem uyarısının ardından

Bingöl’de beklenen muhtemel 7 ve üzerindeki depremler için çevre illerin de desteğiyle bölgesel tatbikat gece yarısı itibariyle başladı.
Bingöl’de senaryo gereği merkez üssü Karlıova ilçesinde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREMDEN ETKİLENMEYEN BÖLGELER DESTEĞE GELECEK

Depremin hemen ardından kentteki birçok kurum, kuruluş ve STK, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne hareket etti.

Saat 00.15’te senaryo gereği meydana gelen depremin ardından Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta da AFAD İl Müdürlüğü’ne gelerek, merkez ve ilçelerdeki saha taraması hakkında kaymakam ve ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı.

Yine senaryo gereği depremden 7 ilin etkilenmesinden dolayı, Bingöl’e depremden etkilemeyen bölgeler desteğe gelecek.

AFAD, Bingöl'de beklenen 7 büyüklüğündeki deprem için tatbikat başlattı - 1. Resim

BİNGÖL'DE BÖLGESEL TATBİKAT 

Yarın gün boyu il ve ilçelerde sürecek olan 7 büyüklüğündeki deprem tatbikatı hakkında açıklamalarda bulunan Vali Ahmet Hamdi Usta, “Bugün burada bölgesel bir tatbikat yapıyoruz. Biliyorsunuz Bingöl sürekli depremlerin yaşanacağı bölgelerden biri olarak belirtiliyor. Biz de muhtemel bir afete karşı reaksiyon alabilmek için bölgesel bir tatbikat yapıyoruz. Saat 00.15 itibariyle Bingöl-Karlıova Hacılar merkezinde senaryo gereği afet yaşadık. Tüm bölgeyi etkileyen bir afet. Etrafımızdaki 7 il de bundan etkilendi. Bingöl dahil Erzincan, Tunceli, Erzurum, Elazığ, Muş, Diyarbakır gibi illerimiz etkilendiği için bu illerden destek alamıyoruz. Bize 2’nci çeper illerinden yardım ve destek gelecek” dedi.

AFAD, Bingöl'de beklenen 7 büyüklüğündeki deprem için tatbikat başlattı - 2. Resim

Enkaz, yangın, hastane tahliyesi, kaya düşmesi, elektrik kesintileri ile mobil haberleşme kesintilerine müdahale, KBRN çalışma alanı ile doğalgaz müdahale çalışmaları, barınma alanı ve beslenme hizmetlerini ziyaret, trafik kazasına müdahale çalışmalarını yerinde izleme ve Murat Nehri üzerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları gibi faaliyetler tatbikatta yer alacak.

AFAD, Bingöl'de beklenen 7 büyüklüğündeki deprem için tatbikat başlattı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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