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İzmir'de korkutan bir deprem oldu

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İzmir&#039;de korkutan bir deprem oldu

Gündem Haberleri

İzmir Menderes merkezli 3.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 20.00 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD ve Kandilli, depreme ilişkin verileri açıkladı.

Türkiye'nin dört bir yanı beşik gibi sallanıyor. Vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı depremler devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Ege ve Akdeniz'de meydana gelen depremlerin ardından bu kez İzmir'de korkutan bir deprem oldu.

İzmir'de korkutan bir deprem oldu - 1. Resim

MENDERES 3.0 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Menderes ilçesinde 3,0 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu.

Saat 20.00 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 7,73 kilometre derinliğinde hissedildi.

Türkiye'de 2022, 10 yılda deprem aktivitesi en düşük yıl olarak kayıtlara geçti

KANDİLLİ YERİ FARKLI AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise depremi Yeşilköy-Torbalı merkezli olarak belirtirken, büyüklüğünü 3,0 olarak ölçtü.

Kandilli'ye göre deprem yerin 6,8 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

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