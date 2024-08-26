İzmir'de korkutan bir deprem oldu
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İzmir Menderes merkezli 3.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 20.00 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD ve Kandilli, depreme ilişkin verileri açıkladı.
Türkiye'nin dört bir yanı beşik gibi sallanıyor. Vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı depremler devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda Ege ve Akdeniz'de meydana gelen depremlerin ardından bu kez İzmir'de korkutan bir deprem oldu.
MENDERES 3.0 İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Menderes ilçesinde 3,0 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu.
Saat 20.00 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 7,73 kilometre derinliğinde hissedildi.
KANDİLLİ YERİ FARKLI AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi ise depremi Yeşilköy-Torbalı merkezli olarak belirtirken, büyüklüğünü 3,0 olarak ölçtü.
Kandilli'ye göre deprem yerin 6,8 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.