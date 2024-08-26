Macron hükümetinde başbakan krizi! Aşırı sağcı lider ortak adayı reddetti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un erken seçimlerin ardından sol ittifak ile belirlediği ortak başbakan adayı Lucie Castets, aşırı sağ tarafından kabul görmedi. Macron'la görüşen Ulusal Birlik partisi lideri Jordan Bardella, Castets'i "ulusal bir tehdit" olarak gördüğünü belirtti ve adaylığını reddetti.

Fransa erken genel seçimlerinde istediği başarıyı yakalayamayan Macron hükümetinde başbakan krizi devam ediyor.

Macron, temmuz ayında iki tur halinde yapılan erken parlamento seçimlerinin ardından yeni başbakanın belirlenebilmesi için parti liderleriyle görüşmelerine devam ediyor.

"ÜLKE İÇİN BİR TEHLİKE"

Macron, bugün ikinci turda seçimi üçüncü sırada tamamlayan faşist Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Jordan Bardella ve partinin önde gelen isimlerinden Marine Le Pen ile bir araya geldi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Jordan Bardella, Macron'la bir saat süren görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, sandıktan birinci çıkan Yeni Halk Cephesi'nin (NFP) ülke için bir 'tehlike' olduğunu ileri sürdü.

ORTAK BAŞBAKAN ADAYI

Bardella, herhangi solcu bir başbakan atanması durumunda partisine derhal 'güvensizlik oylaması' çağrısında bulunacağını belirtti. Aralarında Jean Luc-Melenchon'un Boyun Eğmeyen Fransa'sının (LFI) da olduğu dört sol partinin kurduğu NFP, Lucie Castets'i ortak başbakan adayı göstermişti.

Bardella, Macron görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, "Yeni Halk Cephesi, programıyla, hareketleriyle ve aynı zamanda onu oluşturan kişilikleriyle kamu düzenine, kamu barışına ve açık bir şekilde ülkenin ekonomisine bir tehdit teşkil ediyor... Ülkemizi Fransız toplumunu parçalara ayıracak bir hükümetten koruma niyetindeyiz" diye konuştu.

"İSTİKRAR ÇÖZÜMÜ SUNMAK İÇİN GELDİK"

Macron'un partisinden Gabriel Attal'ın yeni başbakan seçilene kadar görevi sürdürdüğü ülkede Macron, 23 Ağustos Cuma günü parti liderleriyle başbakanın belirlenebilmesi için görüşmelere başlamıştı. NFP'nin ortak adayı Lucie Castets de bugün görüşmelerin yapıldığı Elysee Sarayı'na gelmişti. Macron ile görüşmek üzere Elysee'ye gelen 37 yaşındaki Lucie Castets, "İstikrar çözümü sunmak için geldik. Birleşmiş durumdayız" demişti.

Macron'a yakın bir kaynak, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın 'yeni hükümetin ağırlık merkezinin sağ ya da merkez sağ olacağına inandığını' söylemişti. Bu sebeple Castets'in başbakanlık ihtimalinin düşük olduğu düşünülüyor. Kaynaklara göre, diğer olası başbakan adaylarının arasında, muhafazakar siyasetçi Xavier Bertrand ve eski sosyalist başbakan Bernard Cazeveuve de bulunuyor. Fransa basınına yansıyan son haberlerde, Paris'teki bir ilçede belediye başkanlığı yapan sosyalist siyasetçi Karim Bouamrane'in de adı olası başbakan adayları arasında anılıyor.