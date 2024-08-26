MHP İlçe Başkanı Şaban Kap silahı saldırı sonucu hayatını kaybetti

MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kap'a kurşun yağdırarak ölümüne yol açan saldırgan Bayram K., ATV'sine binerek olay yerinden hızla kaçtı. Polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Türk siyasetinin acı günü... Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, uğradığı silahlı saldırıda can verdi.

Olay, Rize'nin Derepazarı ilçesine bağlı Tersane Mahallesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

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SALDIRGAN ATV İLE SEYİR HALİNDEYDİ

Edinilen bilgiye göre, dün Tersane Çay Fabrikasında iş arkadaşlarıyla tartışan Bayram K., tartıştığı kişiler tarafından fabrika yönetimine şikayet edildi.

Şikayetten bugün haberi olan Bayram K. çalıştığı çay fabrikasından çıkarak ilçe merkezine doğru ATV'si ile seyir halindeyken aynı fabrikada çalıştığı Şaban Kap ile karşılaştı.

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ŞABAN KAP'A ATEŞ AÇTI

ATV'den inen Bayram K. ile aracını hiç terk etmeyen Şaban Kap arasında konuşma gerçekleşti.

Bu esnada Bayram K. belinden çıkardığı tabancayla İlçe Başkanı Şaban Kap'a ateş etmeye başladı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Olaya şahit olan çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayınca olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Göğsünden ağır yaralanan Kap, sağlık ekipleri tarafından kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELER YETMEDİ

Burada tedavi altına alınan Kap, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırı bölgesinden ATV ile kaçan Bayram K. için ise arama çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.