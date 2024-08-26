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Kalp krizi geçiren CHP'li belediye başkanının damarına stent takıldı

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Kalp krizi geçiren CHP&#039;li belediye başkanının damarına stent takıldı

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Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'e anjiyo yapılarak damarına stent takıldığı öğrenildi.

Cumartesi günü kalp krizi geçiren CHP'li İstanbul Sancaktepe İlçe Belediye Başkanı Alper Yeğin'nin son durumu belli oldu.

Partisi tarafından yakından takip edilen Yeğin'in kaldırıldığı Ataşehir'deki Acıbadem Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin kalp krizi geçirdi: İşte sağlık durumu | TGRT Haber

KALBİNE STENT TAKILDI

Alper Yeğin'in tedavisi sürerken, yapılan tetkikler sonucu bir damarına stent takıldığı belirtildi.

Yeğin, kontrol amaçlı doktorların gözetimi altında tutuluyor.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin kalp krizi geçirdi - Habervakti, son dakika haber, haber, güncel haberler, gazeteler

ALPER YEĞİN KİMDİR?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 50,59 oy ile Sancaktepe'de Belediye Başkanı seçilen Alper Yeğin, 1984'te Sancaktepe'de dünyaya geldi.

Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun olan Yeğin, 2014-2019 yılları arasında Sancaktepe Belediyesi CHP Meclis üyesi oldu.

2015-2019 yılları arasında iki dönem CHP Sancaktepe ilçe başkanlığı yapan Yeğin, İSTAÇ AŞ ve Metro AŞ'de üst düzey yönetici olarak görev aldı. Alper Yeğin, evli ve üç çocuk babası.

Alper Yeğin (@alperyegin_) / X

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