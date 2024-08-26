Oğuzhan Özyakup futbolu bıraktı! Beşiktaş'a sitem dolu sözler

31 yaşındaki eski milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, futbolu bıraktığını açıkladı. Beşiktaş'a sitem dolu sözler sarf eden Özyakup, "Futbola verdiğim sonsuz değere karşılık yeterli hedefler olmadığı için profesyonel futbol kariyerimi sonlandırma kararı aldım" dedi.

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Oğuzhan Özyakup 31 yaşında emeklilik kararı alarak futbolu bıraktı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Oğuzhan Özyakup emeklilik kararı ile ilgili şunları söyledi:

BEŞİKTAŞ'A SİTEM ETTİ

"Bu yaz Süper Lig'den teklif yapan tüm takımlara ilgileri için çok teşekkür ederim. Ama ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim ve her zaman öyle anılmak istediğim için başka bir kulüpte oynamam mümkün değildi.

Futbola verdiğim sonsuz değere karşılık yeterli hedefler olmadığı için profesyonel futbol kariyerimi sonlandırma kararı aldım."

ÖZYAKUP'UN KARİYERİ

31 yaşındaki orta saha oyuncusu Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.

2012'de Arsenal altyapısından Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan, siyah-beyazlı formayla 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTTİ

2022 yazında Beşiktaş'tan ayrılıp Fortuna Sittard'a imza atan futbolcu geçen sezon 24 maçta görev yapmıştı. Deneyimli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitmişti.

Özyakup'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'a sitem dolu sözleri gündem oldu.