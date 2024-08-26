Rusya nota verdi, Macron telaşa düştü! Telegram CEO’su ile ilgili açıklama

Telegram'ın kurucusu ve sahibi Pavel Durov'un gözaltına alınması ile birlikte Rusya Fransa'ya nota verdi. Bunun üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Telegram CEO’sunun Fransız topraklarında gözaltına alınması, devam eden bir adli soruşturmanın parçası olarak gerçekleşmiştir. Bu hiçbir şekilde siyasi bir karar değildir" açıklamasında bulundu.

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan 39 yaşındaki Rus asıllı milyarder Pavel Durov, 25 Ağustos'ta geç saatlerde özel jetiyle gittiği Fransa’daki Le Bourget Havaalanı’nda gözaltına alındı.

Durov’un gözaltına neden alındığı henüz bilinmezken, Rusya'da tepkiler büyüyor. Milletvekili Maria Butina'nın "Batı'nın kurbanı" sözlerinin ardından Rusya, Fransa'ya nota verdi. Bunun üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Macron açıklama yaptı.

"BU SİYASİ BİR KARAR DEĞİLDİR"

Macron, Durov'un gözaltına alınmasının ardından Fransa hakkında yanlış paylaşımlar gördüğünü ifade ederek, “Fransa ifade ve iletişim özgürlüğüne, yenilikçiliğe ve girişimcilik ruhuna derinden bağlıdır. Hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir devlette, özgürlükler, hem sosyal medyada hem de gerçek hayatta, vatandaşları korumak ve temel haklarına saygı göstermek için yasal bir çerçeve içinde korunur” dedi.

Yasaların uygulanmasının tam bağımsızlık içinde yargıya bağlı olduğunu vurgulayan Macron, “Telegram CEO’sunun Fransız topraklarında gözaltına alınması, devam eden bir adli soruşturmanın parçası olarak gerçekleşmiştir. Bu hiçbir şekilde siyasi bir karar değildir. Bu konuda karar vermek yargıçlara kalmıştır” dedi.

"FRANSA'YA NOTA VERİLDİ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dün Fransa'da havalimanında gözaltına alınmasına ilişkin "Rossiya-24" televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Paris Büyükelçiliği'nin, bu konuda Fransız tarafıyla irtibata geçtiğini aktaran Zaharova, "Fransa'ya, Durov'a erişimin sağlanmasını talep eden nota verildi" dedi.

HAVAALANINDA GÖZALTINA ALINDI

Adı açıklanmayan bir polis sözcüsü, Durov'un Telegram ve sosyal medya üzerinden işlenen siber ve mali suçlar konusunda iş birliği yapmadığı gerekçesiyle ulusal siber suçlar ve dolandırıcılık ofisleri tarafından soruşturulduğunu söyledi.

Azerbaycan'dan özel bir jetle başkent Paris yakınlarındaki Le Bourget Havaalanı’na indikten kısa bir süre sonra gözaltına alınan Durov’un, Telegram'daki moderatör eksikliği ve polisle işbirliği yapılmaması nedeniyle platformda çok sayıda suçun işlenmesine izin verildiği iddiasıyla yürütülen bir ön soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öne sürülmüştü.

RUSYA'NIN MARK ZUCKERBERG'İ

“Rusya'nın Mark Zuckerberg'i” olarak anılan 39 yaşındaki milyarder Durov, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri çifte vatandaşlığına sahip.

Forbes tarafından 15,5 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin edilen Durov, geçtiğimiz nisan ayında bazı hükümetlerin kendisine baskı yapmaya çalıştığını, ancak uygulamanın “jeopolitik bir oyuncu” değil tarafsız bir platform olarak kalması gerektiğini söylemişti.

SERVETİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Durov, VK sosyal medya platformundaki muhalif toplulukları kapatma taleplerine uymayı reddetmesinin ardından platformu satmış ve 2014 yılında Rusya’ya terk etmişti.

Şifreli mesajlaşma uygulaması fikrini Rusya'da baskı altındayken iletişim kurmanın bir yolu olarak ortaya atan Durov, daha sonra BAE’de Telegram’ı kurdu. Fransa ve BAE vatandaşı olan Durov’un Forbes’e göre 15,5 milyar dolar serveti bulunuyor.