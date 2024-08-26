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İmamoğlu bir yıl önce açılışını yapmıştı... İstanbul’da metronun tavanından sular aktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İmamoğlu bir yıl önce açılışını yapmıştı... İstanbul’da metronun tavanından sular aktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından geçtiğimiz yıl açılan Ataköy-Olimpiyat Metro hattının Ataköy durağında tavandan su aktı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu bir yıl önce Ataköy-Olimpiyat Metro hattının açılışını yapmış, "Bizi engellemeye çalışan ve bizi ziyadesiyle her hafta güldüren bütün çabalara rağmen asla yılmayacağız. 16 milyona hizmet etmek tutkumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuşmuştu. 

İmamoğlu bir yıl önce açılışını yapmıştı... İstanbul’da metronun tavanından sular aktı - 1. Resim

Ataköy-Olimpiyat Metro hattının Ataköy durağında bugün tavandan su aktığı görüldü. Ekipler, tavanın aktığı bölgeyi "dikkat kaygan zemin" uyarısı koyarak vatandaşların oradan geçmesini önledi.

 

Tavandan suyun neden aktığı henüz bilinmezken, o anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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