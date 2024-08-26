İmamoğlu bir yıl önce açılışını yapmıştı... İstanbul’da metronun tavanından sular aktı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından geçtiğimiz yıl açılan Ataköy-Olimpiyat Metro hattının Ataköy durağında tavandan su aktı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu bir yıl önce Ataköy-Olimpiyat Metro hattının açılışını yapmış, "Bizi engellemeye çalışan ve bizi ziyadesiyle her hafta güldüren bütün çabalara rağmen asla yılmayacağız. 16 milyona hizmet etmek tutkumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuşmuştu.
Ataköy-Olimpiyat Metro hattının Ataköy durağında bugün tavandan su aktığı görüldü. Ekipler, tavanın aktığı bölgeyi "dikkat kaygan zemin" uyarısı koyarak vatandaşların oradan geçmesini önledi.
Tavandan suyun neden aktığı henüz bilinmezken, o anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı