Üsküdar'da feci kaza! Motosiklet İBB aracına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Üsküdar'da seyir halindeki motosiklet, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait yol temizleme aracına çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Aksaray'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Üsküdar'da gece saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. D100 Karayolu Ünalan mevkiinde seyir halindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak İBB'nin yol temizleme aracına arkadan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Yasin T. ve yolcusu Kaan Murat E. yola savrularak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü Yasin T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle polis ekipleri, olayın meydana geldiği yere şerit çekerek önlem aldı ve inceleme çalışmaları yaptı. Belediyeye ait yol temizleme aracının sürücüsü ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.