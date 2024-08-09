Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'tan çok tartışılacak açıklama: İBB Başkanlığına hazırım

Yerel seçimlerde 30 yıl sonra tekrar CHP'ye geçen Üsküdar'da, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Dedetaş, 'İBB Başkanlığına hazırım' ifadelerini kullandı. Gözler İmamoğlu ve Özgür Özel'in yapacağı açıklamaya çevrildi.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin tekrar aldığı ilçelerden Üsküdar'ın belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın yaptığı açıklama çok konuşulacak cinsten.

Habertürk yazarı Oray Eğin'e konuşan Dedetaş'ın 'İBB Başkanlığına hazırım' ifadelerini kullanması dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Paris’in ünlü moda müzesi Palais Galliera’da “İstanbul Evi” adı altında açtığı mekânda bulunan Dedetaş'la konuşmasını aktaran Eğin, "Sinem Dedetaş’a belediye başkanlığının nasıl gittiğini sordum, “Gayet iyi gidiyor,” diye cevabını verdi.' İstanbul’u yönetmeye hazır mısınız?' “Evet,” diye cevapladı." diye konuştu.

Eğin, “Bir buçuk sene sonra İstanbul Belediye Başkanı olmaya hazır mısınız?” diye sorması üzerine de Dedetaş'tan “Gayet hazırım,” cevabının geldiğini aktardı.

GÖZLER İMAMOĞLU VE ÖZEL'DE

Eğin, sözlerini "Bir buçuk sene sonra olası bir erken seçimde İmamoğlu’nun yerini Dedetaş’a bırakıp aday olacağı senaryosu epeydir konuşuluyor. Dedetaş bu hazırlığın ilk teyidini vermiş oldu." tamamlarken, Dedetaş'ın bu sözlerinin ardından gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Özgür Özel'e çevrildi.