CHP Paris'te 'saray' kiraladı, haftalık ücreti dudak uçuklattı! Muhalefet de tepkili

Cumhurbaşkanlığı binasını, iki köşkü ve New York’taki Türk Evini dillerine dolayan CHP, belediye kesesinden Paris’te haftalığı 249 bin avroya saray tuttu.

Hükûmeti New York’taki Türk Evi, Cumhurbaşkanlığının Ahlat ve Okluk Koyu’ndaki köşkleri üzerinden sürekli eleştiren CHP’liler, Paris’te saray kiraladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2024 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Paris’in ünlü moda müzesi Palais Galliera’da “İstanbul Evi” adı altında mekân açtı. İstanbul’da 2027’de düzenlenecek Avrupa Oyunları’nın tanıtımı ve 2036 Olimpiyat adaylığı için tutulduğu belirtilen sarayın kirası dudak uçuklattı.

'BELEDİYE KASASINDAN PARA ÇIKMADI' İDDİASI

İBB Sözcüsü Murat Ongun, tepkiler üzerine açıklamada bulunurken Fransızlara haftalık tam 249 bin euro ödendiğini duyurdu. Yani İBB saray yavrusuna Türk parasıyla haftalık yaklaşık 8,8 milyon lira ödedi.

Organizasyonun “istisna ihale” çerçevesinde verildiği belirtildi. Mekânın kira süresinin ne kadar olduğu açıklanmadı. Ancak aylık kiralama bedeli 35 milyon lirayı buluyor. Ongun, öte yandan bütün masrafların sponsorların şartsız bağışı ile karşılandığını ifade etti. Sosyal medya kullanıcıları, belediye kasasından para çıkmadığını öne süren Ongun’dan etkinlikte logoları görünmeyen bu gizli sponsorların isimlerinin açıklanmasını istedi.

CHP’NİN GECE PARTİSİ

“İstanbul Evi”nde önceki gece tanıtım toplantısı yapıldı. Etkinlik CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 17 belediye başkanı, ilçe başkanları ve eşlerinin katılımıyla CHP partisine döndü. İBB’den de 50 civarında yöneticinin Paris’e gittiği öğrenildi. Davetlilere beyaz şarap ve rakının servis edildiği partide CHP lideri Özgür Özel de poz verdi.

Özel, dün de A Millî Kadın Voleybol Takımı’nın Paris Olimpiyat Oyunlarında İtalya ile yaptığı yarı final müsabakasını izledi.

İstanbul Evinin açılışında Karsu konser verdi. CHP’li ressam Bedri Baykam ile söyleşi yapıldı.

FAKİR EDEBİYATI YAPIYORLARDI

Türkiye Millî Olimpiyat Komitesinin iş birliğiyle kiralandığı belirtilen “israf sarayı” muhalefetin de tepkisini çekti. Demokrat Partili Cemal Enginyurt Özgür Özel’e “İnşallah Paris’ten geri gelir de Türkiye’nin gündemine dönüş yapar. Hâlâ Paris’ten fotoğraflar veriyorlar sonra dönüp fakirlik edebiyatı yapıp emekli mitingi, çiftçi mitingi gerçekleştirdik diyorlar. İnsan nezaketen paylaşım yapmaz” eleştirisinde bulundu.

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, Özel ve İmamoğlu’nun olimpiyatta çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak “CHP Paris’te hayat pahalılığını ve emeklinin sorunlarını değerlendiriyor” dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu da “Saray saray diye yırtınanlar, alın size saray! Bu arada Jön Türkler de Paris’ten çıkmıyorlardı aynı sizin gibi” ifadelerini kullandı.

İBB, suya ve ulaşıma yapılan zamlarla ve 3 milyar 250 milyon liralık SGK borcuyla gündeme gelmişti.