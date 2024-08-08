CHP liderinden kurultay mesajı: Kimseye 'Özgür Özel kaçtı' dedirtmem

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eylül ayında yapılacak olan kurultay kararını kendisinin aldığını söyledi ve "Özgür Özel kaçtı dedirtmem" ifadesini kullandı.

CHP’de gözler 6-9 Eylül tarihlerinde yapılacak tüzük kurultayına çevrildi. Kurultayın tüzük gündeminden uzaklaşıp, genel başkanlık yarışına dönüşüp dönüşmeyeceği ise merak ediliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay kararını kendi aldığı için kurultay gündemine seçim maddesini ekleyebiliyor.

"KENDİMİZE VE DELEGEMİZE GÜVENİMİZ TAM"

CHP lideri Özel, bu hamlesinin nedenini “Kaçtı dedirtmemek için kurultay kararını ben aldım” diyerek açıkladı. Özgür Özel “Bizim tüzüğümüzde Olağanüstü Kurultay maddesi düzenlenirken, parti meclisi çağrı yaparsa seçim maddesi olmuyor. Genel Başkan çağrı yaparsa seçim maddesi ekleyebiliyor. Korktular da seçim maddesi eklemediler’ şeklinde açıklamalar olur, parti yıpranır, olmayan bir endişe varmış gibi algılanmaya çalışılır diye bu kararı aldım. Bizim kendimize ve delegemize güvenimiz tam” ifadelerini kullandı.

Bu arada, kurultayın sembolik açılışı 4 Eylül’de Sivas’ta yapılacak, kurultay 6 Eylül’de başlayacak ve 9 Eylül’e kadar çalışmalarına Ankara’da devam edecek.