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Son ümit Kurultay! Kılıçdaroğlu CHP'de güç kaybediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Son ümit Kurultay! Kılıçdaroğlu CHP&#039;de güç kaybediyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kadın kollarından geldi. Asu Kaya, başkanlık yarışında Aylin Nazlıaka’yı dörde katladı.

SAMET EKER'İN HABERİ / ANKARA - CHP 15. Kadın Kolları Kurultayı’ndan çıkan sonuca göre Dr. Asu Kaya’nın 477 oyla, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka karşısında ezici bir çoğunlukla kazanması, parti içerisindeki eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerine ‘bir darbe de kadın kollarından geldi’ yorumlarına neden oldu.

Kulislerde, Nazlıaka’nın, Kılıçdaroğlu döneminden gelmesinin parti içerisinde huzursuzluğa yol açtığı konuşuluyordu. CHP içerisinde güçlenen isimler arasında yer alan “gölge genel başkan” olarak adlandırılan Veli Ağbaba ve Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu’nun adayı olan Asu Kaya’nın, seçilmesi ile beraber “Güç savaşının kazananı belli oldu” değerlendirmeleri yapıldı.

KURULTAY İÇİN ADIM ATACAK MI?

Öte yandan, CHP’nin önceki gün yapılan PM toplantısında tüzük kurultayının 4-9 Eylül tarihleri arasında yapılması kararlaştırılırken, seçimli kurultay istediği bilinen Kılıçdaroğlu’nun atacağı adım merak ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun, tüzük kurultayının genel başkanlık seçimini de içerecek bir kurultay olması için delegelerden imza toplayabileceği belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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