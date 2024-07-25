CHP'de Erdoğan tartışması! Özel: Kılıçdaroğlu hiçbir zaman birinci partinin lideri olmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, selefi Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sarayda oturanların elini sıkmayacağız, mücadele edeceğiz” şeklindeki sözlerine cevap verdi.

Özel, şunları söyledi: CHP artık iktidar partisidir halkın gözünde. Birinci partiye yakışacak işleri biz yapacağız. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi. Çok istedi ama olmadı, çok çalıştık ama olmadı. Olsaydı o da benim dediğimi yapardı. Tayyip Erdoğan gibi birinci parti olup ikinci partinin elini sıkmayanlardan olmadık. Kemal Bey dışında, onun adına bir şeyler söyleyen, eleştiren birkaç arkadaş var. O konuda CHP Genel Başkanı’nın ne yapacağı belli. CHP Genel Başkanı olarak her söyleneni duymuyoruz İsmet Paşa gibi.