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CHP'de Erdoğan tartışması! Özel: Kılıçdaroğlu hiçbir zaman birinci partinin lideri olmadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP&#039;de Erdoğan tartışması! Özel: Kılıçdaroğlu hiçbir zaman birinci partinin lideri olmadı

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, selefi Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sarayda oturanların elini sıkmayacağız, mücadele edeceğiz” şeklindeki sözlerine cevap verdi.

Özel, şunları söyledi: CHP artık iktidar partisidir halkın gözünde. Birinci partiye yakışacak işleri biz yapacağız. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi. Çok istedi ama olmadı, çok çalıştık ama olmadı. Olsaydı o da benim dediğimi yapardı. Tayyip Erdoğan gibi birinci parti olup ikinci partinin elini sıkmayanlardan olmadık. Kemal Bey dışında, onun adına bir şeyler söyleyen, eleştiren birkaç arkadaş var. O konuda CHP Genel Başkanı’nın ne yapacağı belli. CHP Genel Başkanı olarak her söyleneni duymuyoruz İsmet Paşa gibi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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