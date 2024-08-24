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Aksaray'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aksaray&#039;da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Irak uyruklu Hoger Hassan Abbas (37) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Aksaray'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Kazada, sürücü ile otomobildeki Jennifer Bogdan (29), Mohammed Adnan Othman (25), Ramira Abbas (9) ve Rami Abbas (5) yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray ve Kırşehir'e kaldırılan yaralılardan Bogdan ve Othman hayatını kaybetti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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