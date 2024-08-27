Adana'da deprem! İlk veriler geldi
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.
Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye sallanmaya devam ediyor. Deprem bölgesindeki Adana'da bir sarsıntı daha meydana geldi.
DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ
Sarsıntı Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde gerçekleşti. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıklarken, derinliğin ise 8.4 kilometre olduğu belirtildi.
İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi