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Adana'da deprem! İlk veriler geldi 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Adana&#039;da deprem! İlk veriler geldi 

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye sallanmaya devam ediyor. Deprem bölgesindeki Adana'da bir sarsıntı daha meydana geldi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ

Sarsıntı Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde gerçekleşti. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıklarken, derinliğin ise 8.4 kilometre olduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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