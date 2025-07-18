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Ekmek fiyatını düşürdü, simit ve poğaçada fiyatları sabitledi! "Amacımız sadece kazanmak değil"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekmek fiyatını düşürdü, simit ve poğaçada fiyatları sabitledi! &quot;Amacımız sadece kazanmak değil&quot;
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hizmet veren bir işletme, "Amacımız sadece kazanmak değil" diyerek, vatandaşlara destek olmak amacıyla ekmek fiyatlarında indirime gitti. Simit ve poğaça gibi unlu mamullerde de fiyatlar sabitlendi.

Siirt Kurtalan'da bir işletme, 200 gram ekmeği 10 TL yerine 7,5 TL'ye, simit ve poğaça gibi ürünleri ise 12,5 TL yerine 10 TL'ye satışa sunmaya başladı. İşletmenin başlattığı indirim uygulaması, ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ekmek fiyatını düşürdü, simit ve poğaçada fiyatları sabitledi: "Amacımız sadece kazanmak değil" - 1. Resim

"AMACIMIZ VATANDAŞIN DA KAZANMASI"

İşletmeci Mehmet Şirin Köçer, "İlçemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar halkımızı zorluyor. Biz de elimizden geldiğince destek olmak istedik. Ekmek fiyatını 7,5 TL'ye çekerken, simit ve poğaça gibi ürünlerde de 10 TL sabit fiyat uyguluyoruz. Amacımız sadece kazanmak değil, vatandaşın da kazanmasıdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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