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Nesli tükenme tehlikesi altında! Siirt'te görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siirt'in Şirvan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli semender görüntülendi.

Siirt'in Şirvan ilçesi Bacavan Yaylasında doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, nesli tehdit altında bulunan benekli semenderleri görüntüledi.

Nesli tükenme tehlikesi altında! Siirt'te görüldü - 1. Resim

Doğal yaşam alanlarında nadiren karşılaşılan bu tür, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Vatandaşlar bir süre inceledikleri hayvanı fotoğrafladıktan yaşam alanına bırakıp sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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