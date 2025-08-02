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Skriniar çok net konuştu: Bir ihtimal daha yoktu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Skriniar çok net konuştu: Bir ihtimal daha yoktu
Transfer, Feyenoord, Jose Mourinho, Savunma, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Feyenoord maçıyla birlikte bıraktığı yerden devam edecek Milan Skriniar, “Ailemle yeniden bir aradayım. Yuvama geri geldiğim için mutluyum” dedi.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Geçen sezonun devre arasında kiralık olarak kapısından girdiği Fenerbahçe'ye bu sefer tapusuyla geri dönen Milan Skriniar, "Ailemle yeniden birlikte olduğum için çok mutluyum" ifadesinde bulundu. Fenerbahçe'ye geldiği ilk günden beri kendisini evinde hissettiğini vurgulayan tecrübeli savunmacı, "Burada hep sevgi gördüm; taraftarlardan, ekipten, takım arkadaşlarımdan" dedi.

Transfer sürecinde Fenerbahçe dışında bir seçeneği olmadığının altını çizen Skriniar, "İlk andan itibaren her şey benim için netti. Bu sürece dâhil olan herkese teşekkür ederim. Umarım hep birlikte başarılı olacağız" açıklamasını yaptı.

TATİLDE BOŞ DURMADI

Hazırlık kampında yer almasa da yaz boyunca Jose Mourinho'nun kendisine verdiği program doğrultusunda çalışan Milan Skriniar, fiziksel olarak takımda aynı seviyede. Yapılan kontrolle hiçbir eksiği olmadığı tespit edilen Slovak savunmacı, "Maçlarda forma giyemedim ama oynamama engel bir durum yok. Kendimi her anlamda hazır hissediyorum" sözleriyle Mourinho'dan görev istedi.

Mourinho'nun da savunma lideri Skriniar'ı Feyenoord ile oynanacak ilk maçta sahaya süreceği öğrenildi. İdmanlarda Skriniar-Oosterwolde tandemini deneyen Portekizlinin Çağlar ve Yusuf'u ise rotasyonda kullanması bekleniyor.

FORMASI TAPULU

Savunma liderine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Mourinho, Skriniar’ı Feyenoord karşısında da ilk on birde sahaya sürecek. Skriniar, Fenerbahçe’ye geldiğinden beri oynanan 23 maçta tam zamanlı görev aldı ve 3 gol, 1 asistlik skor katkısı yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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