Kerem Aktürkoğlu transfer mi olacak? Fenerbahçe’de sol kanat arayışı sürüyor

Portekiz ekibiyle temas kuran Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda nabız yoklamaya başladı. Milli yıldızla da menajerler aracılığıyla iletişime geçen kulüp, oyuncunun kararını beklemeye koyuldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFER Mİ OLACAK?

Fenerbahçe’nin yaz transfer dönemindeki hamleleri, kadro yapılanmasını hızla şekillendirirken gözler bir süredir sol kanat için düşünülen Kerem Aktürkoğlu’na çevrilmişti.

Benfica’da forma giyen milli yıldızın ismi sarı-lacivertli kulüple ciddi şekilde anılmaya başlarken, kulislerde bu transferin gerçekleşme ihtimali bir süredir konuşuluyordu.

Fenerbahçe yönetimi, Portekiz temsilcisi Benfica ile temasa geçerek Aktürkoğlu’nun transfer şartlarını değerlendirmeye aldı. Aynı zamanda oyuncunun menajeriyle de iletişim kurulurken, kulüp tarafından Aktürkoğlu’na net bir mesaj gönderildi.

Türkiye'ye dönüş konusunda şu an için herhangi bir planı olmadığını ileten Kerem Aktürkoğlu, kariyerine Avrupa’da devam etme arzusunu dile getirdi.

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KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Sarı-lacivertlilerin transfer çalışmaları sürerken, Kerem Aktürkoğlu’nun ismi giderek daha fazla gündem kazanmıştı.

Milan Skriniar ve Nelson Semedo gibi iki önemli savunma oyuncusunu kadrosuna katan Fenerbahçe, hücum hattında da benzer ölçüde etkili bir isme imza attırmak istiyor. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi ön plana çıkmıştı.

Portekiz Ligi’nde Benfica formasıyla etkileyici bir grafik çizen milli oyuncunun, Fenerbahçe’nin teklifine verdiği "Türkiye’ye dönmeyi düşünmüyorum" cevabı kulüp yönetiminde farklı senaryoları gündeme taşıdı.

Transfer döneminin geri kalan günlerinde taraflar arasında yaşanabilecek yeni temaslar ve Kerem Aktürkoğlu'nun transfer durumu yakından takip ediliyor.