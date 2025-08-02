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Kerem Aktürkoğlu transfer mi olacak? Fenerbahçe’de sol kanat arayışı sürüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kerem Aktürkoğlu transfer mi olacak? Fenerbahçe’de sol kanat arayışı sürüyor
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transfer dönemine hızlı giriş yapan Fenerbahçe, savunmadaki eksiklerini Milan Skriniar ve Nelson Semedo gibi üst düzey isimlerle kapatırken, gözünü şimdi de hücum hattına çevirmiş durumda. Kerem Aktürkoğlu transfer mi olacak, Fenerbahçe'ye gelecek mi soruları taraftarların gündeminde. Teknik direktör Jose Mourinho’nun talepleri doğrultusunda sol kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, Benfica forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu için önemli bir adım attı.

Portekiz ekibiyle temas kuran Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda nabız yoklamaya başladı. Milli yıldızla da menajerler aracılığıyla iletişime geçen kulüp, oyuncunun kararını beklemeye koyuldu.

Kerem Aktürkoğlu transfer mi olacak? Fenerbahçe’de sol kanat arayışı sürüyor - 1. Resim

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFER Mİ OLACAK?

Fenerbahçe’nin yaz transfer dönemindeki hamleleri, kadro yapılanmasını hızla şekillendirirken gözler bir süredir sol kanat için düşünülen Kerem Aktürkoğlu’na çevrilmişti.

Benfica’da forma giyen milli yıldızın ismi sarı-lacivertli kulüple ciddi şekilde anılmaya başlarken, kulislerde bu transferin gerçekleşme ihtimali bir süredir konuşuluyordu.

Kerem Aktürkoğlu transfer mi olacak? Fenerbahçe’de sol kanat arayışı sürüyor - 2. Resim

Fenerbahçe yönetimi, Portekiz temsilcisi Benfica ile temasa geçerek Aktürkoğlu’nun transfer şartlarını değerlendirmeye aldı. Aynı zamanda oyuncunun menajeriyle de iletişim kurulurken, kulüp tarafından Aktürkoğlu’na net bir mesaj gönderildi.

Türkiye'ye dönüş konusunda şu an için herhangi bir planı olmadığını ileten Kerem Aktürkoğlu, kariyerine Avrupa’da devam etme arzusunu dile getirdi.

Kerem Aktürkoğlu transfer mi olacak? Fenerbahçe’de sol kanat arayışı sürüyor - 3. Resim

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Sarı-lacivertlilerin transfer çalışmaları sürerken, Kerem Aktürkoğlu’nun ismi giderek daha fazla gündem kazanmıştı.

Milan Skriniar ve Nelson Semedo gibi iki önemli savunma oyuncusunu kadrosuna katan Fenerbahçe, hücum hattında da benzer ölçüde etkili bir isme imza attırmak istiyor. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi ön plana çıkmıştı.

Kerem Aktürkoğlu transfer mi olacak? Fenerbahçe’de sol kanat arayışı sürüyor - 4. Resim

Portekiz Ligi’nde Benfica formasıyla etkileyici bir grafik çizen milli oyuncunun, Fenerbahçe’nin teklifine verdiği "Türkiye’ye dönmeyi düşünmüyorum" cevabı kulüp yönetiminde farklı senaryoları gündeme taşıdı.

Transfer döneminin geri kalan günlerinde taraflar arasında yaşanabilecek yeni temaslar ve Kerem Aktürkoğlu'nun transfer durumu yakından takip ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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