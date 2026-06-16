ABD merkezli yatırım platformu Robinhood, organizasyon yapısını yeniden düzenleme kararı aldı. Şirket CEO'su Vlad Tenev, daha yalın bir çalışma modeli oluşturmak amacıyla toplam çalışan sayısında yüzde 10'luk azaltmaya gidileceğini açıkladı.

ABD'nin önde gelen hisse senedi alım satım platformlarından Robinhood, şirket yapısını sadeleştirmek için kadro azaltma kararı aldı.

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Vlad Tenev, çalışanlara gönderdiği bilgilendirme mesajında, organizasyonel değişiklik kapsamında toplam iş gücünün yüzde 10 azaltılacağını duyurdu.

Tenev, şirketin ticari açıdan güçlü bir performans sergilediğini ancak büyüyen hedeflere ulaşabilmek için daha sade ve daha çevik bir yapıya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

"DAHA YATAY BİR ORGANİZASYON OLUŞTURACAĞIZ"

Robinhood CEO'su açıklamasında, mevcut yapının daha etkili hale getirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bugün icra gücümüz yüksek ancak hedeflerimiz kendi standartlarımızı sürekli yükseltmemizi gerektiriyor. Bu doğrultuda organizasyon yapımızı daha yatay hale getiriyor ve toplam ekip büyüklüğümüzü yüzde 10 oranında azaltıyoruz" dedi.

Tenev, işten ayrılacak çalışanların geçiş sürecinde destekleneceğini, kıdem tazminatları dahil gerekli desteğin sağlanacağını aktardı.

HEDEF DAHA YÜKSEK VERİMLİLİK

Şirket yönetimi, yeniden yapılanma kararının temel amacının çalışan verimliliğini artırmak ve yüksek performans odaklı bir çalışma kültürü oluşturmak olduğunu belirtti.

Robinhood'un, operasyonlarını geliştirmek için yeni teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceği ve stratejik alanlarda yetenekli çalışanları bünyesine katmayı sürdüreceği ifade edildi.

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