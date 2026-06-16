Elon Musk'ın şirketi SpaceX, halka arz sonrası hisselerinde yaşanan güçlü yükselişle piyasa değerini 2,7 trilyon doların üzerine taşıdı. Şirket, Amazon'u geride bırakarak dünyanın en değerli beşinci şirketi konumuna yükseldi.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay ve teknoloji şirketi SpaceX, halka arzın ardından yatırımcılardan gördüğü yoğun ilgiyle değerine değer katmaya devam ediyor. Şirket hisselerindeki yükseliş üçüncü işlem gününde de sürerken, SpaceX'in piyasa değeri 2,7 trilyon dolar seviyesini aştı.

Nasdaq'ta "SPCX" koduyla işlem gören şirketin hisseleri gün içerisinde yüzde 8'in üzerinde değer kazanarak 208 dolara kadar yükseldi. Bu performans, SpaceX'i dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında üst basamaklara taşıdı.

AMAZON'U GERİDE BIRAKTI

Piyasa değerindeki artışla birlikte SpaceX, yaklaşık 2,6 trilyon dolar değerindeki Amazon'u geride bırakarak dünyanın en değerli beşinci şirketi oldu. Şirket, gün içerisinde kısa süreliğine Microsoft'un piyasa değerine de yaklaşarak dikkat çekti.

Halka arz sürecine 135 dolar hisse fiyatıyla başlayan SpaceX, ilk işlem gününden itibaren güçlü bir performans sergiledi. Hisseler ilk gün yüzde 19'un üzerinde yükselirken, ikinci işlem gününde de benzer oranda değer kazandı. Son yükselişlerle birlikte şirketin piyasa değeri tarihi seviyelere ulaştı.

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SPACEX'TEN YENİ YATIRIM

Öte yandan SpaceX, yalnızca borsadaki performansıyla değil, yeni yatırımlarıyla da gündemde. Şirket, yapay zeka destekli yazılım geliştirme aracı Cursor'ın geliştiricisi Anysphere'i yaklaşık 60 milyar dolarlık değerleme üzerinden satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Teknoloji ve yapay zeka alanındaki yatırımlarını hızlandıran SpaceX'in yükselişi, şirketi dünyanın en değerli teknoloji devleri arasına taşıyan en önemli gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.

"Dünyanın En Değerli Şirketleri" sıralaması şu şekilde:

Sıra Şirket Piyasa Değeri 1 NVIDIA 5,074 trilyon dolar 2 Alphabet (Google) 4,476 trilyon dolar 3 Apple 4,375 trilyon dolar 4 Microsoft 2,932 trilyon dolar 5 SpaceX 2,850 trilyon dolar 6 Amazon 2,655 trilyon dolar 7 TSMC 2,270 trilyon dolar 8 Broadcom 1,845 trilyon dolar 9 Saudi Aramco 1,725 trilyon dolar 10 Tesla 1,541 trilyon dolar

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