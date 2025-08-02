BİST 100, enflasyona kilitlendi! İşte bu hafta en çok yükselen ve düşen hisseler

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta da yükselişini sürdürdü. Hafta içinde en düşük 10.481 ve en yüksek 10.774 seviyesini gören endeks, kapanışı 10.747 puandan yaptı. Böylece BİST 100 bu hafta %0,98’lik prime imza attı. Endeksin, haftalık yüksek seviyeye yakın bir kapanış yapması dikkatlerden kaçmadı.

Bankacılık Endeksi bu hafta %0,41 yükselirken, Sınai Endeks %1,49 ve Hizmetler Endeksi %1,15 primle endeksin üzerinde performans gösterdi.

ENFLASYON VE İMALAT

Bu hafta iç piyasada öne çıkan gelişmelere bakıldığında; TCMB tarafından gerçekleştirilen anketin sonuçlarında, hane halkının 12 ay sonra enflasyon beklentisinin 1,5 puan artışla %54,5’e yükselmesi dikkat çekti.

Öte yandan İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan İmalat PMI verisi temmuzda 45,9'a geriledi ve "daralma" bölgesinde kalmaya devam etti. Büyümenin de önemli öncü göstergelerinden olan bu veri, son 9 ayın en düşük seviyesinde yöneldi.

FED VE TARIM DIŞI İSTİHDAM

Dış piyasalarda ise ABD Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak politika faizini %4,50'de sabit bıraktı. FED Başkanı Powell, veri odaklı ilerleyeceklerini belirterek, gelecek toplantılar için de net bir indirim sinyali vermedi.

Ancak cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi 104 bin beklentiye karşılık 73 bin kişi geldi. Tahminlerin altında kalan bu veri ile birlikte FED’den ekim toplantısında faiz indirimi beklentisi oldukça yükseldi.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST 100 endeksi kapsamında yer alan şirketlere bakıldığında bu hafta en çok yükselen hisseler şöyle sıralanıyor:

1- Otokar (OTKAR): 570,00 TL (%12,98)

2- Çan2 Termik Santral (CANTE): 1,93 TL (%11,56)

3- Destek Finans Faktoring (DSTKF): 546,00 TL (%11,43)

4- Reeder Teknoloji (REEDR): 10,33 TL (%10,72)

5- Aksa Enerji (AKSEN): 41,34 TL (%8,85)

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine BİST 100 kapsamında bu hafta en çok düşen hisseler ise şunlar oldu:

1- Altınay Savunma (ALTNY): 78,00 TL (%-19,21)

2- Kaza Anadolu Madencilik (KOZAA): 73,05 TL (%-15,26)

3- İpek Doğal Enerji (IPEKE): 53,80 TL (%-14,81)

4- OBA Makarnacılık (OBAMS): 49,16 TL (%-10,46)

5- Kuyaş Yatırım (KUYAS): 55,60 TL (%-7,10)

DİKKATLER TEMMUZ ENFLASYONUNDA

Piyasada gelecek haftanın en önemli verisi, temmuz ayı enflasyon rakamları olarak öne çıkıyor. Pazartesi açıklanacak TÜFE’nin aylık bazda %2,3 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Öncesinde açıklanan İstanbul enflasyonu %2,62 olarak gerçekleşmişti.

Beklenti dahilinde ya da beklentilerin altında kalacak bir TÜFE verisinin piyasayı da pozitif etkileyebileceği ifade ediliyor.

BORSADA BEKLENTİLER

Analistler, BİST 100 endeksinin kritik direnç bölgesinde olduğuna dikkat çekerek, “10.750-100.800 bandının aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması halinde, endeksin tarihî zirve seviyelerine bir adım daha yaklaşması beklenebilir. Aşağıda ise 10.400-10.550 bandı destek bölgesi olarak izlenmeye devam edecek” öngörüsünde bulunuyor.

BİST 100’de tarihî zirve 11.252’de bulunuyor.