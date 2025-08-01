Temmuz ayında 25 BİST şirketi... Borsada 427 milyon liralık hisse geri alımı!

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haziranın ardından temmuz ayında da yükseliş yönlü hareket ederken, borsa şirketleri de kendi hisselerini toplamaya devam etti. KAP’a yapılan bildirimlere göre;

Temmuz ayında 25 borsa şirketi geri alım yaptı.

Bu alımların toplam tutarı 427,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

En yüksek alımları 63 milyon TL’yi aşan hacimle Ahlatçı Gaz ve Cem Zeytincilik şirketleri gerçekleştirdi.

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TEMMUZDA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Borsada işlem gören ve Temmuz 202 döneminde hisse geri alımı yapan şirketler ve alım yaptıkları tutarlar şöyle sıralandı:

1- Ahlatçı Gaz (AHGAZ): 63,407 milyon TL

2- Cem Zeytincilik (CEMZY): 63,004 milyon TL

3- Borlease Otomotiv (BORLS): 42,536 milyon TL

4- Enerya Enerji (ENERY): 41,886 milyon TL

5- Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE): 30,249 milyon TL

6- Lokman Hekim (LKMNH): 28,537 milyon TL

7- Mavi Giyim (MAVI): 25,617 milyon TL

8- Akfen GYO (AKFGY): 17,697 milyon TL

9- Akfen İnşaat (AKFIS): 16,888 milyon TL

10- Ofis Yem (OFSYM): 14,495 milyon TL

11- Europap Tezol Kâğıt Sanayi (TEZOL): 12,341 milyon TL

12- Investco Holding (INVES): 12,218 milyon TL

13- Bahadır Kimya (BAHKM): 12,131 milyon TL

14- Tera Menkul Değerler (TERA): 8,870 milyon TL

15- MHR Gayrimenkul (MHRGY): 6,675 milyon TL

16- PC İletişim ve Medya Hizmetleri (PCILT): 6,507 milyon TL

17- Panelsan Çatı Cephe Sistemleri (PNLSN): 4,922 milyon TL

18- Verusatürk Girişim Sermayesi (VERTU): 4,508 milyon TL

19- Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri (SANFM): 3,187 milyon TL

20- Atakey Patates (ATAKP): 2,338 milyon TL

21- Hun Yenilenebilir Enerji (HUNER): 2,220 milyon TL

22- Orge Enerji Elektrik Taahhüt (ORGE): 2,116 milyon TL

23- Vakıfbank (VAKBN): 1,928 milyon TL

24- Enda Enerji Holding (ENDAE): 1,895 milyon TL

25- Suwen Tekstil (SUWEN): 1,308 milyon TL

GERİ ALIM NASIL YAPILIR?

Borsa şirketlerinin kendi hisselerinde geri alım yapması, SPK mevzuatıyla da uyumlu işlemler arasında yer almaktadır ve bu işlemler belli şartlarda gerçekleşir. Buna göre; konuyla ilgili yönetim kurulu kararı alınır. Bu kararda hangi tarihler arasında ve ne kadarlık bir bütçe ile geri alım planlandığı duyurulur. Ardından borsada işlem gören paylar, genellikle aracı kurumlar vasıtasıyla güncel fiyatlardan alınmaya başlanır.

NEDEN GERİ ALIM YAPILIR?

Şirketler, kendi hisselerinin adil değerinde olmadığını düşündüklerinde ve yatırımcılarına güven vermek istediklerinde geri alım yapabilirler. Aynı zamanda çoğunluk hakkını kaybetmek istemeyen şirket yönetimleri de geri alım yöntemini seçebilmektedir. Kasada bulunan nakit varlıkları değerlendirmek ve portföy çeşitlendirmek için de geri alım yöntemi kullanılmaktadır.