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BİST 100'de zirve yolculuğu! Borsa temmuzda yüzde 8 yükseldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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BİST 100&#039;de zirve yolculuğu! Borsa temmuzda yüzde 8 yükseldi
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Piyasalarda son dakika! Haziranda %10,30 prim yapan Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, bugün sona eren temmuz ayı işlemlerini de 10.743 puandan tamamladı. Böylece endeks, temmuzda da %7,99 prime imza attı. TL bazında tarihî zirvesi 11.252’de bulunan endeks, son kapanışı itibarıyla rekor seviyenin %4,52 gerisinde bulunuyor. Faiz indirimi ve not artışından destek bulan piyasa, gelecek hafta temmuz TÜFE verisini ve devam eden bilançoları izliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haziran ayındaki yüksek performansını temmuzda da devam ettirdi. Haziranda %10,30 prim yaparak 9.948 puandan kapanış yapan endeks, bugün sona eren temmuz ayı işlemlerini de 10.743 puandan tamamladı. Böylece endeks temmuzda da %7,99 prime imza attı.

Bu ayda beklentilerin altında kalan haziran enflasyonu, merkez bankasının faiz indirimi ve Moody’s’ten gelen not artışı kararı piyasalara destek oldu. Gelecek hafta açıklanacak temmuz TÜFE verisinin ve devam eden bilançoların, piyasaya yakın vadede yön vermesi bekleniyor.

Bu arada tarihî zirvesi 11.252’de bulunan endeks, son kapanışı itibarıyla rekor seviyenin de %4,52 gerisinde bulunuyor.

REZERVLER ARTIYOR, KKM GERİLİYOR

Bugün açıklanan haftalık para piyasası verilerine göre;

-Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri 25 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 279 milyon dolar arttı ve 171 milyar 848 milyon dolara çıktı.

-Bankacılık sistemindeki kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 25 Temmuz itibarıyla 489 milyar TL oldu. Önceki hafta KKM’nin büyüklüğü 506 milyar TL civarında seyrediyordu.

-Yurt dışı yerleşikler geçen hafta 205 milyon dolarlık hisse senedi ve 271 milyon dolarlık tahvil alımı yaptı.

-Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı ise 25 Temmuz itibarıyla 195 milyar 595 milyon dolara yöneldi.

BİST 100'de zirve yolculuğu! Borsa temmuzda yüzde 8 yükseldi - 1. Resim

TURİZMDEN REKOR GELİR

Piyasalarda günün önemli gelişmelerine bakıldığında;

- İhracat Haziran 2025’te %7,9 artarak 20 milyar 515 milyon dolar ve ithalat %15,2 artarak 28 milyar 688 milyon dolar oldu. Dış ticaret dengesi haziranda 8,17 milyar dolar açık veri.

-Türkiye’nin turizm geliri ikinci çeyrekte %8,4 artarak 16 milyar 284 milyon 322 bin dolar oldu. 2025’in ilk yarısında ise 25,8 milyar dolar gelirle rekor seviyeye ulaşıldı.

-Bakan Mehmet Şimşek ise 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda ziyaretçi sayısının 62,7 milyon kişiye ulaştığını ve gelirin de 62,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. 

BİST 100'de zirve yolculuğu! Borsa temmuzda yüzde 8 yükseldi - 2. Resim

KÜRESEL PİYASALARDA DURUM

Küresel piyasalarda ise FED’in faizleri sabit tutmasının ardından bir yandan da tarifeler takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile görüşmelerin ilerlediğini ve iki tarafın ticarette adil bir anlaşmaya varmasını beklediğini söyledi. Trump, Hindistan'dan ithal edilen mallara yarından itibaren %25 tarife uygulayacağını ancak iki ülkenin ticaret konusunda hâlâ müzakere yaptığını da belirtti.

Bu arada ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 224 bin beklenirken, 218 bin kişi olarak gerçekleşti. FED’in yakından takip ettiği Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi ise (PCE) haziranda beklentiye paralel olarak %0,3 arttı.

PİYASALARDA SON RAKAMLAR

TSİ 18:00 itibarıyla piyasalardaki son rakamlara baklıdığında;

-Ons altında işlemler 3.295 dolara yakın seyrini sürdürüyor.

-Bitcoin’de 118 bin 200 dolara yakın dende arayışı devam ediyor.

-Brent petrolün varil fiyatı düşüşe geçerek 71,35 dolara çekildi.

-Dolar endeksi 99,85’e yakın seyrederken, EUR/USD paritesinde de 1.1450’den işlemler devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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