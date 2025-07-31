Bacasız sanayiden Türkiye ekonomisine dev katkı... 6 ayda rekor gelir sağlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 ikinci çeyrek rakamlarını açıkladı. Buna göre turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %8,4 artarak 16 milyar 284 milyon 322 bin dolar oldu. Böylece turizm gelirlerinde 2025'in ilk yarısında bir rekora imza atıldı.

"6 AYDA 26 MİLYON TURİST GELDİ"

6 ayda 26 milyon 389 bin turistin Türkiye'ye geldiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "En çok ziyaretçi Rusya, Almanya ve İngiltere'den gerçekleşti. İlk 6 ayda gelen turist sayısı 2024'e göre yüzde 1 arttı." dedi.

"REKOR KIRDIK, 25,8 MİLYAR DOLAR GELİR SAĞLADIK"

2025'in ilk yarısında turizm gelirinde rekor kırıldığını belirten Bakan Ersoy, "Cumhuriyet tarihinin 6 aylık dönemlerine baktığımızda rekor kırdık, 25,8 milyar dolar gelir elde edildi." dedi.

"YIL SONU HEDEFİMİZE ADIM ADIM İLERLİYORUZ"

Bakan Ersoy sözlerine şöyle devam etti: "Eylül, Ekim, Kasım dönemlerinde rezervasyonların mevsim normallerinin üzerinde geçeceğini umuyoruz ve sezonun o tarihlerde daha yoğun olacağını görüyoruz. Özetle 64 milyar dolar yıl hedefimize adım adım ilerliyoruz"