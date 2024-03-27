Suriye Milli Takımı'ndan tam 7 gol! Dünya Kupası Elemeleri'nde sürpriz sonuç
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Dünya Kupası elemelerinde Suriye, Myanmar'ı 7-0 mağlup ederek gecenin flaş skoruna imza attı.
Hector Cuper'in çalıştırdığı Suriye Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaştığı Myanmar'ı 7-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibin gollerini Ömer Harbin (3), İbrahim Hesar, Ajan (2), Al Dali kaydetti.
Dördüncü grup maçında ikinci galibiyetini elde eden Suriye, 7 puana ulaştı.
DÜNYA KUPASI ELEMELERİ 2. TUR B GRUBU PUAN DURUMU
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor