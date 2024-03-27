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Haberler > Spor > Suriye Milli Takımı'ndan tam 7 gol! Dünya Kupası Elemeleri'nde sürpriz sonuç

Suriye Milli Takımı'ndan tam 7 gol! Dünya Kupası Elemeleri'nde sürpriz sonuç

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Suriye Milli Takımı&#039;ndan tam 7 gol! Dünya Kupası Elemeleri&#039;nde sürpriz sonuç

Spor Haberleri

Dünya Kupası elemelerinde Suriye, Myanmar'ı 7-0 mağlup ederek gecenin flaş skoruna imza attı.

Hector Cuper'in çalıştırdığı Suriye Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaştığı Myanmar'ı 7-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini Ömer Harbin (3), İbrahim Hesar, Ajan (2), Al Dali kaydetti.

Dördüncü grup maçında ikinci galibiyetini elde eden Suriye, 7 puana ulaştı.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ 2. TUR B GRUBU PUAN DURUMU

Suriye Milli Takımı'ndan tam 7 gol! Dünya Kupası Elemeleri'nde sürpriz sonuç - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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