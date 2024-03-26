A Milli Takım'ın EURO 2024'teki son rakibi belli oldu! Yunanistan - Gürcistan finalinde kazanan belli oldu
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EURO 2024 Elemeleri Play-off Turu final maçında Yunanistan'ı penaltılarda 4-2 mağlup eden Gürcistan, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
EURO 2024 Elemeleri Play-off Turu final maçında Yunanistan'ı penaltılarda 4-2 mağlup eden Gürcistan, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Gürcistan, EURO 2024'te Milli Takımımızın da bulunduğu F Grubu'nda mücadele edecek.
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki son rakibi belli oldu. Normal süresi ve uzatma devresi 0-0 biten maçın kazananını penaltılar belirledi.
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GÜRCİSTAN EURO 2024'TE
Yunanistan'ı penaltılarda 4-2 geçen Gürcistan, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
EURO 2024 play-off final karşılaşmasında Gürcistan, Yunanistan’ı konuk etti.
Mücadelenin normal süresi ve uzatma devresi golsüz sona erdi.
Yunanistan'ı penaltılarda 4-2 geçen Gürcistan, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUPLARI
A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk
C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere
D Grubu: A yolu play-off galibi , Hollanda, Avusturya, Fransa
E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi
F Grubu: TÜRKİYE, Gürcistan, Portekiz, Çekya