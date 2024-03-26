Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > A Milli Takım'ın EURO 2024'teki son rakibi belli oldu! Yunanistan - Gürcistan finalinde kazanan belli oldu

A Milli Takım'ın EURO 2024'teki son rakibi belli oldu! Yunanistan - Gürcistan finalinde kazanan belli oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
A Milli Takım&#039;ın EURO 2024&#039;teki son rakibi belli oldu! Yunanistan - Gürcistan finalinde kazanan belli oldu

Spor Haberleri

EURO 2024 Elemeleri Play-off Turu final maçında Yunanistan'ı penaltılarda 4-2 mağlup eden Gürcistan, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

EURO 2024 Elemeleri Play-off Turu final maçında Yunanistan'ı penaltılarda 4-2 mağlup eden Gürcistan, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Gürcistan, EURO 2024'te Milli Takımımızın da bulunduğu F Grubu'nda mücadele edecek.

A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki son rakibi belli oldu. Normal süresi ve uzatma devresi 0-0 biten maçın kazananını penaltılar belirledi.

A Milli Takım'ın EURO 2024'teki son rakibi belli oldu! Yunanistan - Gürcistan finalinde kazanan belli oldu - 1. Resim.

GÜRCİSTAN EURO 2024'TE

Yunanistan'ı penaltılarda 4-2 geçen Gürcistan, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

EURO 2024 play-off final karşılaşmasında Gürcistan, Yunanistan’ı konuk etti. 

Mücadelenin normal süresi ve uzatma devresi golsüz sona erdi.

Yunanistan'ı penaltılarda 4-2 geçen Gürcistan, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUPLARI

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D Grubu: A yolu play-off galibi , Hollanda, Avusturya, Fransa

E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi

F Grubu: TÜRKİYE, Gürcistan, Portekiz, Çekya

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Semih Kılıçsoy'dan İtalya'ya son saniye şoku! Genç yıldız 1 puanı getirdi - SporSemih Kılıçsoy'dan İtalya'ya son saniye şoku! Genç yıldız 1 puanı getirdiA Milli Takım'ın Avusturya maçı ilk 11'i belli oldu! Kadroda sürprizler var - SporA Milli Takım'ın Avusturya maçı ilk 11'i belli oldu! Kadroda sürprizler varFenerbahçe'de ayrılık! Gözden düşen Miha Zajc'a Süper Lig'den teklif - SporGözden çıkarılan Zajc'a Süper Lig'den teklif varMourinho'dan Portekiz itirafı! 'Pişman değilim' - SporMourinho'dan Portekiz itirafı! 'Pişman değilim'Ali Koç takıma veda etti! 'Önümüzdeki sene biz yokuz' - SporAli Koç takıma veda etti! 'Önümüzdeki sene biz yokuz'Rize'den İspanya'ya transfer! Emirhan Topçu'ya İspanya La Liga'dan sürpriz teklif - SporRize'den İspanya'ya transfer! Emirhan Topçu'ya İspanya La Liga'dan sürpriz teklifBeşiktaş'ta yolcular belli oldu! Yeni sezon kadro planlaması ortaya çıktı - SporBeşiktaş'ta yolcular belli oldu! Yeni sezon kadro planlaması ortaya çıktıErden Timur, Hakim Ziyech'e gelen teklifi açıkladı! Faslı yıldızın yeni sezon planı belli oldu - SporErden Timur, Hakim Ziyech'e gelen teklifi açıkladı! Faslı yıldızın yeni sezon planı belli olduMehmet Cibara, Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi! '1 Haziran'da takıma katılacak' - SporMehmet Cibara, Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi! '1 Haziran'da takıma katılacak'Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! Romanyalı neden reddettiğini açıkladı - SporLucescu'dan Beşiktaş itirafı! Romanyalı neden reddettiğini açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...