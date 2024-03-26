Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de ayrılık! Gözden düşen Miha Zajc'a Süper Lig'den teklif

Fenerbahçe'de ayrılık! Gözden düşen Miha Zajc'a Süper Lig'den teklif

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de ayrılık! Gözden düşen Miha Zajc&#039;a Süper Lig&#039;den teklif

Spor Haberleri

Sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Miha Zajc'a Süper Lig'den Çaykur Rizespor'un teklif yapacağı öne sürüldü.

Sezon başı Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Miha Zajc, umduğunu bulamadı.

İsmail Kartal'ın fazla forma şansı bulamayan Slovenyalı oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.

İtalya Serie A'dan talipleri olan Zajc'a Süper Lig'den teklif geldiği konuşuluyor.

Yeni sezonda İlhan Plaut ile devam etmeyi planlayan Karadeniz ekibinin transfer çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de ayrılık! Gözden düşen Miha Zajc'a Süper Lig'den teklif - 1. Resim

RİZESPOR'DAN ZAJC ATAĞI

Zajc'ı gözüne kestiren Rizespor'un Fenerbahçe ile masaya oturacağı belirtildi.

Bu sezon Sarı-lacivertli formayla 16 maça çıkan Zajc, 2 gol attı.

Tüm kulvarlarda 875 dakika süre alan 29. yaşındaki orta saha, beklentilere karşılık veremedi.

Zajc ile bir dönem Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.

 

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
A Milli Takım'ın Avusturya maçı ilk 11'i belli oldu! Kadroda sürprizler var - SporA Milli Takım'ın Avusturya maçı ilk 11'i belli oldu! Kadroda sürprizler varMourinho'dan Portekiz itirafı! 'Pişman değilim' - SporMourinho'dan Portekiz itirafı! 'Pişman değilim'Ali Koç takıma veda etti! 'Önümüzdeki sene biz yokuz' - SporAli Koç takıma veda etti! 'Önümüzdeki sene biz yokuz'Rize'den İspanya'ya transfer! Emirhan Topçu'ya İspanya La Liga'dan sürpriz teklif - SporRize'den İspanya'ya transfer! Emirhan Topçu'ya İspanya La Liga'dan sürpriz teklifBeşiktaş'ta yolcular belli oldu! Yeni sezon kadro planlaması ortaya çıktı - SporBeşiktaş'ta yolcular belli oldu! Yeni sezon kadro planlaması ortaya çıktıErden Timur, Hakim Ziyech'e gelen teklifi açıkladı! Faslı yıldızın yeni sezon planı belli oldu - SporErden Timur, Hakim Ziyech'e gelen teklifi açıkladı! Faslı yıldızın yeni sezon planı belli olduMehmet Cibara, Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi! '1 Haziran'da takıma katılacak' - SporMehmet Cibara, Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi! '1 Haziran'da takıma katılacak'Lucescu'dan Beşiktaş itirafı! Romanyalı neden reddettiğini açıkladı - SporLucescu'dan Beşiktaş itirafı! Romanyalı neden reddettiğini açıkladıGalatasaray'ın yıldızı Köhn'den itiraf gibi açıklamalar! '2-3 teklif vardı' - SporGalatasaray'ın yıldızı Köhn'den itiraf gibi açıklamalar! '2-3 teklif vardı'Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'dan zehir zemberek açıklamalar! Fenerbahçe'yi hedef aldı - SporErden Timur'dan zehir zemberek açıklamalar!
Sonraki Haber Yükleniyor...