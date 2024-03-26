Fenerbahçe'de ayrılık! Gözden düşen Miha Zajc'a Süper Lig'den teklif

Sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Miha Zajc'a Süper Lig'den Çaykur Rizespor'un teklif yapacağı öne sürüldü.

Sezon başı Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Miha Zajc, umduğunu bulamadı.

İsmail Kartal'ın fazla forma şansı bulamayan Slovenyalı oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.

İtalya Serie A'dan talipleri olan Zajc'a Süper Lig'den teklif geldiği konuşuluyor.

Yeni sezonda İlhan Plaut ile devam etmeyi planlayan Karadeniz ekibinin transfer çalışmalarına başladığı öğrenildi.

RİZESPOR'DAN ZAJC ATAĞI

Zajc'ı gözüne kestiren Rizespor'un Fenerbahçe ile masaya oturacağı belirtildi.

Bu sezon Sarı-lacivertli formayla 16 maça çıkan Zajc, 2 gol attı.

Tüm kulvarlarda 875 dakika süre alan 29. yaşındaki orta saha, beklentilere karşılık veremedi.

Zajc ile bir dönem Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.