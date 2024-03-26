Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan 5 taraftar için açıklama! Yaptıkları itiraz reddedilmişti

Trabzonspor kulübünün, Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan 5 taraftarın serbest bırakılması için tepkisi devam ediyor. Bordo-mavili kulüp, Fenerbahçeli futbolcular hakkında yapılan suç duyurusuyla ilgili somut bir gelişme olmadığına da vurgu yaparak, adalet vurgusu yaptı.

17 Mart Pazar günü oynanan ve istenmeyen görüntülere sahne olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası gözaltına alınan 13 kişiden 5'i tutuklanmıştı.

Maçın hemen ardından sahaya atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolcuları kovalayan Engin T.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişinin avukatları, Trabzon 4. Asliye Ceza Hakimliği'ne itirazda bulunmuştu. Hakimlik, itirazın reddine ve şüphelilerin mevcut halinin devamına karar verdi.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

İtiraz kararı sonrası bordo-mavililer, bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı.

"17 Mart 2024 tarihinde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası sonrası uzatılan gözaltı süresi sonucunda 13 taraftarımızın 5’inin basit yaralamaya teşebbüs ve yasak alanlara girme suçlarından tutuklanmasına karar verilmesinin üzerinden tam 7 gün geçti. Haksız ve hukuka aykırı tutuklama kararlarına karşı yapılan itirazlar reddedilmiş olup haksız ve mesnetsiz tutukluluk süreci devam etmektedir. Ancak aynı soruşturma dosyası üzerinden ve yine aynı taraftarlarımızca Fenerbahçeli futbolcular hakkında yapılan şikayetler ile ilgili olarak ise henüz somut bir gelişme olmamıştır. Haksız bir şekilde ve hiçbir hukuki dayanağı olmadan tutuklanan taraftarlarımızın bir an evvel serbest bırakılmasını, adaletin herkese eşit şekilde tecelli ettirilmesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. "

Maç sonrası 13 kişi gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.