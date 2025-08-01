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Talisca'dan haber var! 3 haftadır yok, sahalara ne zaman dönecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Talisca&#039;dan haber var! 3 haftadır yok, sahalara ne zaman dönecek?
Anderson Talisca, Sakatlık, Fenerbahçe, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın tedavisi devam ediyor. Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük ile 12 Temmuz'da oynanan ve 2-2 sonuçlanan hazırlık maçında sakatlık geçiren Brezilyalı futbolcunun sahalara dönüş tarih belli oldu.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda oynayacağı Feyenoord maçlarına hazırlanıyor. Sakatlıkları devam eden Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş ve Anderson Talisca dışındaki futbolcular, takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor.

Talisca'dan haber var! 3 haftadır yok, sahalara ne zaman dönecek? - 1. Resim

BİR HAFTA SONRA BAŞLIYOR

Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında arka adalesinden sakatlanan Anderson Talisca'nın tedavisinde 3 hafta geride kaldı. TRT Spor'un haberine göre; ekstra çalışmalar da yapan 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, bir hafta içinde takımla çalışmalara başlayacak.

Talisca'dan haber var! 3 haftadır yok, sahalara ne zaman dönecek? - 2. Resim

23 MAÇTA 12 GOL, 2 ASİST

Sakatlığı sebebiyle Portekiz kamp kadrosunda yer almayan Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılmıştı. 23 maçta forma giyen Talisca, 16 kez 11’de görev almış ve 12 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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