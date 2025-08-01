Talisca'dan haber var! 3 haftadır yok, sahalara ne zaman dönecek?
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın tedavisi devam ediyor. Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük ile 12 Temmuz'da oynanan ve 2-2 sonuçlanan hazırlık maçında sakatlık geçiren Brezilyalı futbolcunun sahalara dönüş tarih belli oldu.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda oynayacağı Feyenoord maçlarına hazırlanıyor. Sakatlıkları devam eden Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş ve Anderson Talisca dışındaki futbolcular, takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor.
BİR HAFTA SONRA BAŞLIYOR
Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında arka adalesinden sakatlanan Anderson Talisca'nın tedavisinde 3 hafta geride kaldı. TRT Spor'un haberine göre; ekstra çalışmalar da yapan 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, bir hafta içinde takımla çalışmalara başlayacak.
23 MAÇTA 12 GOL, 2 ASİST
Sakatlığı sebebiyle Portekiz kamp kadrosunda yer almayan Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılmıştı. 23 maçta forma giyen Talisca, 16 kez 11’de görev almış ve 12 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş