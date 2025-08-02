Solskjaer bekleneni veremedi! Ameliyat yarıda kaldı

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş'ta önlem alınmazsa yıllardır izlenen film bu sezon da vizyona girecek. Sahasında finali oynanacak UEFA Avrupa Ligi'ne henüz ilk eşleşmede veda eden siyah-beyazlılar iki maçta da yokları oynadı. Rövanş karşılaşmasında ise taraftarı heyecanlandıracak bir an bile olmadı. İnanılmaz şekilde sahada adeta yürüyen, hiç mücadele etmeyen, rakibin topu çevirmesini izleyen oyuncular, taraftara sinir krizleri yaşattı. Şimdi yine aynı sesler yükseliyor: Hoca değişikliği... Ole Gunnar Solskjaer pozitif kimliğiyle sempati toplasa da enkazı toparlamakta başarılı olamadı.

İKİ SEÇENEK VAR

Camiada bu kadroyu 'haşlayacak' bir teknik direktörün takımın başına geçmesi görüşü ağır basıyor. Bu ismin Sergen Yalçın olup olmadığı tartışılıyor. Beşiktaş'a şampiyonluk yaşatan Yalçın, kötü sonuçların alındığı son sezonunda "Ne yapsam olmuyor" sözleri hatırlanıyor.

Şenol Güneş de çok benzer günlerin yaşandığı dönemde istifa etmişti. Yönetimin şu anda iki seçeneği bulunuyor. Solskjaer'e sabredip takımı toparlamasını beklemek ya da çareyi yine hoca değişikliğinde aramak. Başkan Serdal Adalı'nın, Solskjaer'le yapacağı görüşme belirleyici olacak.

HER BÖLGEYE TRANSFER LAZIM

Shakhtar Donetsk maçları, Beşiktaş’ın her bölgeye transfer ihtiyacı duyduğunu gösterdi. Sağ bek transferi acil bekleniyor. Stoperler ve sol bek yetersiz. Yırtıcı bir 6 numara gerekiyor. Her iki kanattaki isimler çok formsuz. Semih de gidince Abraham’ı yedekleyecek bir isim gerekiyor.

Takımdan da en az 10 oyuncunun gönderilmesi gündemde. Solskjaer son verdiği raporda gelecek sezon için Al Musrati, Onana, Chamberlain, Tayyip Talha, Emrecan Uzunhan, Hadziahmetovic, Ricardo ve Can Keleş’in gönderilmesini istemişti.