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Bandırma Belediye başkanı trafik kazası geçirdi

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Balıkesir Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın makam aracı trafik kazasına karıştı. Kazada Mirza ve yanında bulunan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinin Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın makam otomobili, Kuş Cenneti Milli Parkı kavşağında trafik kazası yaptı. Kazada Başkan Mirza ve otomobilde olanların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Alınan bilgilere göre, Balıkesir’den Bandırma yönüne seyir durumunda olan 10 V 001 plakalı Bandırma Belediyesi makam otomobili, Kuş Cenneti Milli Parkı kavşağında trafik kazası yaptı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Otomobilde Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın haricinde basın danışmanı Çağdaş Şen ve korumasının yer aldığı kaydedildi.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza
Başlık ResmiBandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza

Kazada otomobilde olanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, önlem için Başkan Mirza ve yanındakiler Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Bandırma Belediye başkanı trafik kazası geçirdi
Başlık ResmiBandırma Belediye başkanı trafik kazası geçirdi

Kazanın sonrasında bölgeye emniyet birimleri gönderildi. Ekiplerin kazayla alakalı incelemesi devam ediyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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