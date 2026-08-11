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3. Sayfa

Bingöl'de feci son: Düşen asansörün altında can verdi

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Bingöl'de feci son: Düşen asansörün altında can verdi

Bingöl'de inşaatı devam eden binada montajı yapıldığı sırada düşen asansörün altında kalan işçi hayatını kaybetti.

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Bingöl'de, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir binanın asansörü, montaj sırasında henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Montaj ekibinde yer alan işçilerden Muhammed U. (33), düşen asansörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan işçi, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Bingöl
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