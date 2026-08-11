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Ek il dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak/bitecek? Ataması gerçekleşmeyen öğretmenlere yeniden tercih hakkı!

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Ek il dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak/bitecek? Ataması gerçekleşmeyen öğretmenlere yeniden tercih hakkı!
Fotoğraf Başlığı Ek il dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak/bitecek? Ataması gerçekleşmeyen öğretmenlere yeniden tercih hakkı!

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı mazereti bulunanların iller arası yer değiştirme işlemleri tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı ataması gerçekleşmeyen öğretmenlere yeniden tercih hakkı tanıdı. Peki, ek il dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak/bitecek?

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Millî Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri, tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleşti.Ataması gerçekleştirilen öğretmenler ise tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 14 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yapabilecek.

Ek il dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak/bitecek? Ataması gerçekleşmeyen öğretmenlere yeniden tercih hakkı!
Başlık ResmiEk il dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak/bitecek? Ataması gerçekleşmeyen öğretmenlere yeniden tercih hakkı!

EK İL DIŞI ATAMALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK/BİTECEK?

İller arası mazerete bağlı yer değiştirme kapsamında başvuruda bulunmasına rağmen ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlere yeniden tercih hakkı verildi. Bu kapsamda öğretmenler, 12 Ağustos saat 16.00'ya kadar tercih başvuru sistemi üzerinden tekrar başvuruda bulunabilecek. Yeniden alınacak tercihler doğrultusunda gerçekleştirilecek atamaların sonuçları da 12 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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