ABD’de Beyaz Saray’ın, gelişmiş yetenekleri nedeniyle OpenAI’ın GPT-5.6 modelinin yaygın şekilde kullanıma sunulmasını sınırlamasını istediği öne sürüldü. Kaynakların iddialarına göre yönetim, modelin yalnızca hükümet tarafından onaylanan belirli iş ortaklarına erişime açılmasını talep etti.

Beyaz Saray'ın gelişmiş yapay zeka yetenekleri nedeniyle OpenAI'dan, GPT-5.6 modelinin dağıtımının sınırlandırmasını istediği öne sürüldü.

CNN'in, konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray, gelişmiş yeteneklerinden dolayı OpenAI'dan GPT-5.6 modelinin yalnızca hükümet tarafından onaylanan sınırlı sayıdaki iş ortağına sunulmasını istedi.

OPENAI'DAN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Kaynaklar, Washington yönetimi ile OpenAI'ın GPT-5.6 sürümünü, siber güvenlik alanındaki gelişmiş yetenekleri nedeniyle ihracat kontrolü uygulaması getirilen Anthropic'in modeli Mythos ile "aynı seviyede" gördüğünü belirtti. OpenAI'ın ise modelin piyasaya sürülmesini sınırlamayı kabul ettiği ifade edildi.

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ABD merkezli teknoloji haber sitesi The Information, OpenAI ve Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın bu hususla ilgili çalışanlara gönderdiği bilgi notuna ulaştı. Bilgi notunda, hükümetin yeni modele erişiminin "müşteri bazında" onaylandığı aktarıldı.

Ayrıca, notta "ABD hükümetine bunun uzun vadede tercih ettiğimiz model olmadığını açıkça belirttik. Gelecek sürümler için daha sürdürülebilir bir yaklaşım geliştirmek üzere onlarla ve sektördeki diğerleriyle birlikte çalışacağız." ifadelerine yer verildi.

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Beyaz Saray yetkilisi ise CNN'e yaptığı açıklamada, söz konusu teknolojinin risklerine yönelik ortak yaklaşımlar geliştirmek amacıyla gelişmiş yapay zeka laboratuvarlarıyla işbirliğinin sürdürüldüğünü kaydetti. Öte yandan OpenAI konuya ilişkin yorum yapmadı.

GÜVENLİK TEHDİDİ GEREKÇESİYLE YASAKLAMA KARARI

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 13 Haziran'da yapay zeka şirketi Anthropic'in en gelişmiş modelleri "Mythos" ve "Fable" için ihracat kontrolü uygulaması başlatmıştı. Beyaz Saray, "ulusal güvenlik tehdidi" gerekçesiyle yabancı hükümetler, şirketler ve bireylerin modellere erişimini yasaklama kararı almıştı. Bunun üzerine Anthropic, gelişmiş yapay zeka modellerini tüm kullanıcılar için devre dışı bırakmıştı.

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