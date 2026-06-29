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Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çamurhamamı Mahallesi'nde, aşırı sıcakların etkisiyle basınç oluşan ev yapımı sirke şişesi adeta bir bomba gibi büyük bir gürültüyle patladı. Mahalle Muhtarı Atakan Oğuz'a ait marketin önünde meydana gelen ve silah sesini andırarak çevrede kısa süreli büyük bir paniğe neden olan patlamada şans eseri kimse yaralanmazken; o korkutucu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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