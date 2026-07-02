2026 yılının ilk yarısının otomotiv pazarı verileri belli oldu. Mayıs ayında yaşanan yüzde 22,5 oranındaki daralma azalsa da Haziran ayında da devam etti. Haziran ayında Pazar yüzde 11,44 oranında daraldı. Peki Haziran ayı rakamlarına göre Türkiye’nin en çok satılan otomobil modelleri hangileri? İşte en çok tercih edilen modeller…

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,19 oranında daralarak 558.179 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları ise, aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 9,79 oranında daralarak 440.234 adet oldu.

Pazarın yüzde 85’e yakınını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluştururken, C segmenti otomobiller 241.100 adetle zirvede yer aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise Haziran ayında SUV’lar yine en çok tercih edilen gövde tipi oldu. SUV’ların pazar payı 6 aylık dönemde yüzde 65’e dayandı.

Türkiye'nin en çok satılan otomobilleri açıklandı! Haziran 2026 lideri belli oldu





MARKALARDA LİDER DEĞİŞMEDİ

Otomobil tarafında 6 aylık dönemde markalar arasında 74 bin 129 adetle Renault liderliğini sürdürdü. Haziran ayında otomobil pazarı daralırken Renault, satışlarını artırmayı başardı. Marka 2025 yılını da hem toplamda hem de otomobil satışlarında lider tamamlamıştı.





Fiat üretimi sona eren Egea modelinin etkisini Haziran ayında daha fazla hissetti. 47 bin 250 adetlik satışla ikinci sırada Fiat yer alırken, Volkswagen 45 bin 165 adetlik satışla üçüncü sıraya yer almaya devam etti.

Türkiye'nin en çok satılan otomobilleri açıklandı! Haziran 2026 lideri belli oldu





2026 yılında indirim kampanyaları ile dikkat çeken Toyota, dördüncü sıradaki yerini korudu.

YILIN EN ÇOK SATILAN MODELLERİ HANGİLERİ?



Peki Ocak-Haziran döneminde en satılan otomobiller hangileri? İlk 10 sıraya baktığımızda Renault’un 3 modeli, Toyota’nın ise iki modeli yer alıyor. İlk 10’daki araçların 8’i ise yerli üretim modeller. İlk 10 sıraya sadece bir elektrikli otomobil girmeyi başardı.

Türkiye'nin en çok satılan otomobilleri açıklandı! Haziran 2026 lideri belli oldu





İşte 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde en çok satılan modeller…

1-Renault Clio - 28 bin 892 adet

2- Renault Megane Sedan - 17 bin 375 adet

3-Toyota Corolla - 17 bin 215 adet

4-Fiat Egea Sedan – 14 bin 7664 adet

5-Toyota C-HR – 13 bin 992 adet

6-Renault Duster – 12 bin 863 adet

7-Togg T10X – 12 bin 003 adet

8-Hyundai i20 – 11 bin 919 adet

9-Volkswagen Taigo – 11 bin 741 adet

10-Peugeot 2008 – 10 bin 656 adet

Türkiye'nin en çok satılan otomobilleri açıklandı! Haziran 2026 lideri belli oldu





Haziran ayında en çok satılan modeller…

1-Renault Clio – 4 bin 807 adet

2-Fiat Egea Sedan – 4 bin 742 adet

3-Renault Megane Sedan - 3 bin 467 adet

4-Togg T10X – 2 bin 933 adet

5-Toyota Corolla - 2 bin 728 adet

6-Renault Duster - 2 bin 493 adet

7-Renualt Boreal – 2 bin 160 adet

8-KG Mobility Torres – bin 942 adet

9-Nissan Qashqai – bin 923 adet

10- Hyundai i20 - bin 818 adet

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