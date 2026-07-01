BMW, beşinci nesil X5 modelini resmi olarak tanıttı. Yeni nesil tasarım anlayışı, tamamen dijital kokpit, beş farklı güç ünitesi seçeneği ve 845 kilometreye ulaşan elektrikli iX5 versiyonuyla yeni X5, markanın şimdiye kadarki en gelişmiş SUV modellerinden biri olmaya hazırlanıyor.

BMW, en çok satan SUV modellerinden biri olan X5'i baştan aşağı yeniledi. Yeni nesil X5, markanın Neue Klasse tasarım dilini benimserken; benzinli, dizel, plug-in hibrit, tamamen elektrikli ve gelecekte satışa sunulacak hidrojen yakıt hücreli olmak üzere toplam beş farklı güç seçeneğiyle satışa çıkacak.

845 KİLOMETRELİK MENZİL

Model ailesinin en dikkat çeken üyesi ise ilk kez tanıtılan BMW iX5 60 xDrive oldu. BMW'nin altıncı nesil eDrive teknolojisini kullanan elektrikli SUV, 800 volt elektrik mimarisi ve yeni nesil silindirik batarya hücreleri sayesinde WLTP'ye göre 845 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Yeni BMW X5 tanıtıldı: 845 kilometre menzil, 800v mimari ve ilk tam elektrikli ix5 sahneye çıktı

Yeni iX5'te kullanılan 144 kWh net kapasiteli batarya, 460 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunuyor. BMW'ye göre uygun yüksek güçlü şarj istasyonlarında yalnızca 10 dakikalık şarjla yaklaşık 350 kilometreye kadar menzil elde edilebiliyor. 460 kW'a kadar DC şarj hızı desteğiyle, yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 22 dakika şarj oluyor. Ayrıca araç, çift yönlü şarj özelliğini de destekliyor. Yani evlere ya da başka elektrikli aletlere güç sağlayabiliyor.

Elektrikli versiyon, çift elektrik motoruyla 570 beygir güç ve 805 Nm tork üretiyor. BMW'nin verilerine göre araç 0'dan 100 km/s hıza yaklaşık 4,4 saniyede ulaşıyor.

Yeni BMW X5 tanıtıldı: 845 kilometre menzil, 800v mimari ve ilk tam elektrikli ix5 sahneye çıktı

Tasarım tarafında yeni X5, önceki nesle göre daha sade ve modern bir görünüm kazanmış durumda. İnceltilmiş böbrek ızgara, ilk kez kullanılan “X” şeklindeki LED ışık imzaları ve gövdeye entegre kapı kolları dikkat çekerken, aks mesafesindeki artış sayesinde arka koltuk yaşam alanı da genişletildi.

YENİ NESİL DİJİTAL KABİN

Kabin tamamen dijital hale getirilmiş. BMW'nin yeni Panoramic Vision ekran sistemi, ön camın alt kısmına yayılan bilgi ekranı, 17,9 inçlik merkezi multimedya ekranı ve isteğe bağlı yolcu ekranıyla birlikte geliyor. 3D Head-Up Display ve yolcu ekranı da kokpiti daha dijital hale getiriyor. Araçta BMW İşletim Sistemi X, gelişmiş yapay zekâ destekli sesli asistan ve yeni nesil sürüş destek sistemleri de sunuluyor.

Yeni BMW X5 tanıtıldı: 845 kilometre menzil, 800v mimari ve ilk tam elektrikli ix5 sahneye çıktı

AYNI GÖVDEDE 5 FARKLI GÜÇ ÜNİTESİ

Yeni BMW X5 serisi, 48V hafif hibrit teknolojisine sahip içten yanmalı motorları, şarj edilebilir hibrit modeli, ilk tamamen elektrikli BMW iX5'i ve daha sonraki bir aşamada BMW'nin ilk hidrojenle çalışan seri üretim aracı olan BMW iX5 Hydrogen'ı içerecek. Böylece X5, aynı gövde altında beş farklı güç ünitesi sunan ilk BMW modeli olacak.

TÜRKİYE’YE NE ZAMAN GELECEK?

Yeni BMW X5'in üretimi Ağustos 2026'da ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Spartanburg fabrikasında başlayacak.

Yeni BMW X5 tanıtıldı: 845 kilometre menzil, 800v mimari ve ilk tam elektrikli ix5 sahneye çıktı

Ekim ayında X5 40 xDrive'ın piyasaya sürülmesiyle başlayacak. Arkadan çekişli X5 40, şarj edilebilir hibrit X5 50e xDrive ve ilk tamamen elektrikli iX5 60 xDrive, 2027'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. V8 motorlu M Performance versiyon da dahil olmak üzere ek modellerin 2027'nin ilerleyen aylarında gelmesi planlanıyor. Daha ileride ise BMW iX5 Hydrogen, hidrojen yakıt hücresi teknolojisini seri üretime geçirecek.

Modelin 2027 yılının ortasında da Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

2027 BMW X5 40'ın başlangıç fiyatı 69.800 dolar, 40 xDrive'ın başlangıç fiyatı ise 72.100 dolar olacak. Dört tekerlekten çekişli X5 50e xDrive PHEV'in başlangıç fiyatı 77.500 dolar, tamamen elektrikli iX5 60 xDrive'ın başlangıç fiyatı ise 79.800 dolar olacak.



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