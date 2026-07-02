İlk Defa Yönetici Atama Takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarına ilk kez yönetici olarak görevlendirilecek adaylara ilişkin 2026 yılı takvimini yayımladı. Müdür ve müdür yardımcılığı kadroları için yürütülecek süreçte başvuru tarihleri, eğitim programı, e-Sınav, tercih işlemleri ve görevlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarihler belli oldu. İşte, İlk Defa Yönetici Atama Takvimi 2026...

2026 yılında ilk kez okul yöneticisi olarak görevlendirilecek adayları ilgilendiren süreç resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan takvim doğrultusunda boş bulunan müdür ve müdür yardımcılığı kadroları ilan edilirken, adaylar eğitim programından tercih sürecine kadar birçok aşamadan geçerek görevlendirilecek.

İLK DEFA YÖNETİCİ ATAMA TAKVİMİ 2026

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumlarının listesi 2 Temmuz 2026 tarihinde ilan edildi. Boş kadroların duyurulmasının ardından ilk defa yönetici olarak görevlendirilmek isteyen adaylar için başvuru süreci başlayacak.

Takvim kapsamında 3-7 Temmuz 2026 tarihleri arasında Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı başvuruları alınacak.

Programa katılmaya hak kazanan adaylar, 16-23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek eğitimlere katılacak.

Eğitim sürecinin ardından adaylar 25 Temmuz 2026'da yapılacak Yönetici Yetiştirme Programı Sonu Değerlendirme e-Sınavı'na girecek.

İlk Defa Yönetici Atama Takvimi 2026: İlk Defa Yönetici Atama başvuruları ne zaman?

İLK DEFA YÖNETİCİ ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Mili Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre ilk defa yönetici görevlendirmesi için başvurular 3 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 7 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, program kapsamında düzenlenecek eğitim ve sınava katılabilecek.

16-23 Temmuz tarihleri arasında eğitim ve 25 Temmuz'daki sınav sürecinin tamamlanmasının ardından adayların görevlendirme tercihleri 7-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Tercihlerin onaylanması süreci 7-11 Ağustos'ta tamamlanacak.

İlk Defa Yönetici Atama Takvimi 2026: İlk Defa Yönetici Atama başvuruları ne zaman?

İLK DEFA YÖNETİCİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı, ilk defa yönetici görevlendirme sonuçlarını 12 Ağustos 2026 tarihinde ilan edecek. Göreve başlama tarihi ise 14 Ağustos 2026 olarak açıklandı.

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