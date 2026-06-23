2026 Yılı LGS kapsamında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav, ülke genelinde ve yurt dışında sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Sınav telaşı yerini sonuç heyecanına bıraktı. Peki, LGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığınca 2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav geride kaldı. ınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlandı. LGS oturumlarının geride kalması ardından sonuç heyecanı sürüyor.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacak olup tercih süreci başlatılacak.

LGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi duyurdu

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 10 Temmuz 2026da "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.



Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre, tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla "Okul Başarı Puanı (OBP)" üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki "Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)" üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

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