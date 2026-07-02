A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kadrosunda yer almayan Shane Larkin'in durumu basketbolseverlerin gündeminde. "Shane Larkin neden yok, oynamıyor" sorusu ve milli takım kariyerine devam edip etmediği merak ediliyor.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında açıklanan A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosunda Shane Larkin'in yer almaması, gündem oldu. Anadolu Efes forması giyen tecrübeli oyuncunun EuroBasket 2025'in ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı yeniden gündeme gelirken, milli takım kariyerine ilişkin değerlendirmeler de hız kazandı.

SHANE LARKİN MİLLİ TAKIMDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ve İsviçre maçları için açıklanan kadrosunda Shane Larkin bulunmuyor. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan kadro duyurusunda deneyimli oyun kurucunun ismine yer verilmezken, kadro dışı kalma nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Shane Larkin milli takımda neden yok, oynamıyor? Milli takımı bıraktı mı?

Larkin, Türkiye formasıyla son olarak EuroBasket 2025'te mücadele etmiş ve turnuvada gümüş madalya kazanan kadronun önemli isimlerinden biri olmuştu. Organizasyon boyunca sergilediği performansla dikkat çeken deneyimli oyuncu, turnuva sonrasında yaptığı paylaşımda Türkiye'nin kendisi için "ikinci ev" haline geldiğini belirterek takım arkadaşlarına, teknik ekibe ve taraftarlara teşekkür etti. Bu paylaşım, kamuoyunda milli takım kariyerine yönelik bir veda mesajı olarak yorumlandı. Ancak milli takımı kesin olarak bıraktığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Shane Larkin milli takımda neden yok, oynamıyor? Milli takımı bıraktı mı?

SHANE LARKİN MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

Shane Larkin'in EuroBasket 2025'in ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Göğsümdeki Türkiye yazısıyla sahaya çıkmak benim için onurdu" ifadelerini kullanması birçok basketbolsever tarafından veda mesajı olarak değerlendirildi. Larkin paylaşımında, Türkiye'de geçirdiği yedi yılın hayatında özel bir yere sahip olduğunu, ülkeyi ikinci evi olarak gördüğünü ve Türk taraftarlarının desteğini unutmayacağını dile getirdi.

Shane Larkin milli takımda neden yok, oynamıyor? Milli takımı bıraktı mı?

SHANE LARKİN ASLEN NERELİ?

Shane Larkin aslen Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır. 2020 yılında Türk vatandaşlığına geçerek Türkiye Milli Takımı'nda forma giymiştir.

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