A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın genç yıldızlarından Adem Bona, hem NBA'deki performansı hem de milli takım formasıyla sergilediği oyunla dikkat çekmeye devam ediyor. Basketbolseverler, "Adem Bona aslen nereli, hangi takımda oynuyor" merak ediyor. İşte Adem Bona'nın biyografisi...

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosunda yer alan Adem Bona, son yıllarda Türk basketbolunun en dikkat çeken isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

ADEM BONA ASLEN NERELİ?

Adem Bona, 28 Mart 2003'te Nijerya'nın Lagos kentinde Ikechukwu Stanley Okoro adıyla dünyaya geldi. Futbola ilgi duyarak büyüyen Bona'nın basketbol serüveni ise henüz çocuk yaşlarda başladı. Potansiyelinin fark edilmesinin ardından 13 yaşında Türkiye'ye gelerek İstanbul Basket altyapısında basketbola adım atan genç oyuncu, daha sonra Türk vatandaşlığına geçti ve adını Adem Bona olarak değiştirdi.

Türkiye'de gelişimini sürdüren Bona, 2019 yılında Karşıyaka altyapısına transfer oldu ve aynı yıl profesyonel kariyerine başladı. Ardından eğitim ve basketbol kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürdü.

Adem Bona aslen nereli, hangi takımda oynuyor? Adem Bona'nın biyografisi

ADEM BONA HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Adem Bona, NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers forması giyiyor. 2024 NBA Draftı'nda Philadelphia temsilcisi tarafından ikinci tur 41. sıradan seçilen milli basketbolcu, kısa sürede takım rotasyonunda kendine yer buldu. Çaylak sezonunda hem Philadelphia 76ers hem de G League ekibi Delaware Blue Coats'ta forma giydi.

Milli takım kariyerinde de önemli bir yere sahip olan Adem Bona, Türkiye'nin alt yaş kategorilerinden itibaren ay-yıldızlı formayı giydi. A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndaki ilk resmi maçına 2022 yılında çıkan Bona, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan kadroda yer aldı.

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