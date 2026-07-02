2009 sonrası doğanlar alamayacak! Avrupa'da gençler için çarpıcı adım
Sigara kullanımı ile mücadele kapsamında Avrupa'da yeni bir adım daha atılıyor. Fransa'da 2009 sonrası doğanlara sigara satışının yasaklanması gündeme geldi.
- Raporda, tütün tüketimine erken yaşta başlamanın kalıcı bağımlılık riskini artırdığı belirtildi.
- Fransa Sağlık Sigortası Kurumu, ülkede tütün tüketimini tamamen ortadan kaldırmak için gençlere odaklanılması gerektiğini kaydetti.
- Yurt dışında ve Fransa'da birçok aktörün "tütünsüz nesil" oluşturmak için henüz kullanmayan nesillere tütünü yasaklamayı önerdiği ifade edildi.
- İngiltere'nin, 1 Ocak 2009'dan sonra doğanların sigara satın almasını engelleyen bir yasayı nisan ayında kabul ettiği hatırlatıldı.
- Fransa'da geçen yıl okul çevresi, park, plaj ve bahçe gibi dış mekanlarda sigara içilmesi yasaklanmıştı.
- Ülkede gençler arasında kullanımı yaygın olan nikotin poşeti, sakızı ve toplarına yönelik yasak 1 Nisan'da yürürlüğe girdi.
Fransa'da Sağlık Sigortası Kurumu, 2009 sonrası doğanlara sigara satılmasının yasaklanmasını önerdi.
Fransa Sağlık Sigortası Kurumunun internet sitesinde yayımladığı gider ve gelirlerine ilişkin raporda, ülkede tütün tüketimini tamamen ortadan kaldırmak için öncelikle gençlere odaklanılması gerektiği kaydedildi.
Raporda, tütün tüketimine erken yaşta başlamanın, kalıcı olarak bağımlı olma riskini artırdığı belirtilerek yurt dışında ve Fransa'da birçok aktörün "tütünsüz nesil" oluşturmak için henüz kullanmayan nesillere tütünü yasaklamayı önerdiği ifade edildi.
İNGİLTERE AYNI YASAYI KABUL ETMİŞTİ
İngiltere'nin Maldivler'den sonra dünyada bu yönde bir adım atan ikinci ülke olduğuna dikkat çekilen raporda, İngiltere Parlamentosunun 1 Ocak 2009'dan sonra doğanların sigara satın almasını engellemeyi öngören yasayı nisanda kabul ettiği hatırlatıldı.
Raporda, Fransa'da da 2009 sonrası doğanlara sigara satışının yasaklanması önerildi.
BENZER ADIMLAR ATILMIŞTI!
Fransa'da geçen yıl okul çevresi, park, plaj ve bahçe gibi dış mekanlarda sigara içilmesinin yasaklanmıştı.
Ülkede özellikle gençler arasında kullanımı yaygın olan nikotin poşeti, sakızı ve toplarına yönelik yasak ise 1 Nisan'da yürürlüğe girmişti.