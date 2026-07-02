Filipinler'de 8. sınıf öğrencisi bir kız, girdiği sınıfta 7 öğrenciyi bıçakladı. Kan donduran görüntüler ülkede gündem olurken, okulda uzaktan eğitim kararı alındı.

Filipinler’in General Trias şehrinde bulunan bir özel okulda akıllara durgunluk veren bir şiddet olayı yaşandı. 8. sınıf öğrencisi olan 14 yaşındaki bir kız, elindeki mutfak bıçağıyla 5. sınıfların dersliğine girerek dehşet saçtı. Rastgele savurduğu bıçak darbeleriyle 7 öğrenciyi yaralayan saldırgan, okulda büyük paniğe yol açtı.

Mutfak bıçağıyla 7 öğrenciyi bıçakladı! Filipinler'de 8. sınıf öğrencisi okulda dehşet saçtı

ÖĞRETMENLER TOPLANTIDAYKEN SINIFA DALDI

16 Haziran'da meydana gelen olayla ilgili ilk incelemeler, saldırının gerçekleştiği sırada öğretmenlerin toplantıda olduğunu ve sınıfın gözetimsiz kaldığını ortaya koydu. Boşluktan faydalanarak sınıfa giren 14 yaşındaki kız öğrencinin, küçük yaştaki çocuklara acımasızca saldırdığı bildirildi.

2 ÖĞRENCİ AĞIR YARALI, OKUL UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan 2 öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından okul yönetimi, eğitimi geçici süreliğine çevrim içi platforma taşıma kararı aldı.

Mutfak bıçağıyla 7 öğrenciyi bıçakladı! Filipinler'de 8. sınıf öğrencisi okulda dehşet saçtı

ÜLKE GENELİNDE GÜVENLİK ALARMI

Dehşete düşüren olayın ardından Filipinler Ulusal Polisi (PNP) Genel Müdürü General Jose Melencio Nartatez Jr. önemli açıklamalarda bulundu. Nartatez, ülke genelindeki tüm eğitim kurumlarına çağrıda bulunarak, öğrenci ve personelin can güvenliğini korumak adına iç güvenlik protokollerinin ve denetimlerin acilen sıkılaştırılmasını istedi.

SALDIRGAN GÖZETİM ALTINDA

Yakalanan 14 yaşındaki saldırgan öğrenci, olayın arka planının tespiti ve ruhsal durumunun incelenmesi amacıyla psiko-sosyal değerlendirmeye alındı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

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